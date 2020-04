Covid-19 : les départs en vacances sont interdits

« On ne part pas en vacances pendant la période de confinement », a indiqué Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur. Les vacances de Pâques, pour l’académie de Besançon, débute ce vendredi soir et se termine le 4 mai. « La lutte contre la propagation du covid-19 et le respect de règles de confinement doivent rester la priorité́ de tous », insiste la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué. « Le changement de lieu de confinement et les départs en vacances ne sont pas autorisés conformément au décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié́. ce dispositif de restriction des déplacements mis en place s’applique toujours aux autres déplacements liés aux loisirs », poursuit le communiqué. Tout contrevenant encourt une amende forfaitaire de 135 euros. S’il récidive dans les 15 jours, c’est 200 euros et s’il est verbalisé plus de trois fois dans les 30 jours, c’est un délit puni d’une amende de 3 750 euros et passible de 6 mois d’emprisonnement.