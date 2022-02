Covid-19 : le reflux pour la deuxième semaine consécutive

L’épidémie de covid-19 a reculé durant la première semaine des vacances scolaires ; il en est de même cette semaine : » Avec une incidence en population générale en baisse de 40% par rapport à la semaine précédente, le repli de l’épidémie se confirme en Bourgogne-Franche-Comté, indique l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté dans son communiqué hebdomadaire de ce 25 février. Le taux de positivité des tests, toujours proche de 30%, montre néanmoins que le risque n’est pas levé et requiert le maintien de la prudence dans la vie quotidienne. »

Plus d’1,65 million d’habitants de la région ont bénéficié d’un rappel. Par conséquent, l’ARS annonce que « le maillage des centres de vaccination est progressivement réduit pour s’adapter à l’activité. Il est toujours possible de se faire vacciner, facilement et rapidement, en proximité, auprès des professionnels de ville qui demeurent pleinement engagés dans la campagne : médecins, pharmaciens, infirmiers ».