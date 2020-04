Covid-19 : le confinement paie, il faut persévérer confirme l’ARS [infographie]

« Ce 9 avril, le nombre de retours à domicile (1 237) enregistrés par Santé publique France en Bourgogne-Franche-Comté devient supérieur à celui des personnes hospitalisées pour des formes sévères de COVID-19 (1 211) », se réjouit l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Précision toutefois que la donnée relative aux patients guéris est une donnée cumulée, alors que celle des personnes hospitalisées représente le nombre de personnes prises en charge actuellement en établissements de santé, dans la région. Toutefois, on enregistre moins de personnes hospitalisées que mercredi – elles étaient 1 227 – et moins de personnes en réanimation. Elles passent de 292 à 283. « Ces chiffres restent cependant très élevés et exigent une réponse sanitaire qui mobilise fortement les équipes des établissements de santé́ de Bourgogne-Franche-Comté », insiste l’ARS. Concernant les décès, le bilan s’établit à 427 en milieu hospitalier, contre 412 ce mercredi, et à 249 dans les établissements médico-sociaux de la région, contre 248 ce mercredi. « Les premiers effets bénéfiques du confinement se mesurent donc dans la région et il est maintenant primordial de les conforter en respectant strictement la consigne de rester chez soi », insiste l’ARS, relayant le message du ministère de la Santé et des Solidarité à l’approche du week-end pascal : « Le COVID-19 ne prend pas de vacances. Restez chez vous et limitez vos sorties aux besoins essentiels. »