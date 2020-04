Covid-19 : l’ARS avance des chiffres sur la situation dans les établissements médico-sociaux [infographie]

Les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté accueillent 1 028 personnes atteintes de COVID-19, dont 265 en réanimation. La croissance de l’épidémie se poursuit. En milieu hospitalier, on déplore désormais 303 décès dans la région. Toutefois, 835 patients sont déjà retournés à leur domicile. On estime, aujourd’hui, à 217 le nombre de décès en établissements médico-sociaux, indique l’agence régionale de santé, dans son bulletin quotidien. « Dans la région, qui compte près d’un millier d’établissements médico-sociaux, 285 structures ont signalé au moins un cas d’infection au covid-19, dont 173 accueillant des personnes âgées dépendantes (Ehpad), précise l’ARS. Près de 2 680 cas confirmés ou suspects ont été́ recensés chez les résidents et les personnels des établissements médico-sociaux. » L’agence régionale de santé informe avoir mis en place une cellule de veille dédiée aux personnes vulnérables, déclinée dans chaque département. « Cette organisation facilite au quotidien le suivi, mais surtout l’accompagnement des situations, en priorité́ dans les établissements signalant des difficultés, souligne le communiqué. L’effort de coordination permet de mobiliser en temps réel les ressources et expertises adaptées mises à la disposition des Ehpad par les hôpitaux : qu’il s’agisse d’une expertise gériatrique, d’une intervention renforcée de l’hospitalisation à domicile (HAD), d’un appui méthodologique et logistique à la protection des professionnels, à l’hygiène et à la prévention du risque infectieux, à l’accompagnement en soins palliatifs… » L’ARS garantit mobiliser une palette de compétences autour du soutien psychologique, de l’aide à la décision, à l’éthique. « Les établissements médico-sociaux de la région, termine le communiqué, sont également bénéficiaires de l’appui des soignants volontaires qui se sont portés candidats dans le cadre du dispositif #RenfortsCOVID : plus de 1 500 volontaires inscrits à ce jour et 110 renforts sont déjà̀ opérationnels en Bourgogne-Franche-Comté́. »