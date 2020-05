Covid-19: la région Bourgogne-Franche-Comté reste en rouge

« La Nièvre apparaît en rouge sur la première carte représentant le niveau de circulation du virus, alors même que la dynamique épidémique y est plus faible que dans le reste de la région », explique plus spécifiquement l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté.

« L’indicateur national a été construit sur la base du pourcentage de passages aux urgences lié à des suspicions de covid. Or, ce nombre a intégré dans la Nièvre un grand nombre de dépistages de personnels soignants réalisés ces derniers jours. Ce biais d’analyse a été signalé à l’échelle nationale par l’ARS et les équipes de Santé publique France en région, afin de permettre une correction de la cartographie. À noter que cela n’est pas de nature à influer sur la couleur du département sur la carte de synthèse, le niveau de tension sur les services de réanimation en Bourgogne-Franche-Comté emportant le classement en rouge de tous les départements de la région. »

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle également que « que quelle que soit la couleur des départements et leur évolution dans les jours qui viennent, les comportements à adopter pour lutter contre l’épidémie restent les mêmes pour tous : il est impératif de continuer à respecter le confinement et à adopter scrupuleusement les gestes barrières et les mesures de distanciation physique, pour limiter au maximum la circulation du virus dans la perspective du 11 mai. »