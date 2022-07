Covid-19 : la 7e vague se renforce en Bourgogne-Franche-Comté

« La dynamique épidémique s’est encore accélérée ces 7 derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, où le risque de rencontrer le virus est désormais très élevé », indique l’agence régionale de santé dans son bulletin hebdommadaire de la covid-19. Le taux d’incidence est de 619 pour 100 000 habitants, dans la région, et de 550 dans le Territoire de Belfort. C’est en hausse de 50 % par rapport à la semaine dernière. Au 28 juin, il était de 894,1 en France. « Sur la même période, le taux de positivité des tests enregistre une nouvelle augmentation de 5 points, à près de 30% », indique également l’ARS. « La forte progression de l’épidémie s’observe dans toutes les tranches d’âges et à l’échelle des 8 départements. Cette tendance se ressent sur les hospitalisations, dont les indicateurs sont également au rouge », ajoute le document. L’agence rappelle l’importance de respecter les gestes barrières. « Il s’agit d’aérer régulièrement les espaces clos, de se laver les mains le plus fréquemment possible, de porter le masque dans les lieux de promiscuité et les espaces clos », rappelle-t-elle. L’ARS toutes les personnes éligibles à la deuxième dose de rappel à se faire vacciner sans attendre, pour réactiver leur protection immunitaire et se protéger contre les formes graves de la maladie. Sont concernées toutes les personnes de plus de 60 ans.