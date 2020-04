Covid-19 : encore trop tôt pour définir les conditions du déconfinement dans le Territoire de Belfort

« Je soutiendrai toute initiative créative », a souligné le préfet du Territoire de Belfort ce lundi 20 avril lors de son point presse organisé chaque semaine depuis le début du confinement. Et de citer en exemple les dispositifs de bons cadeaux ou les pré-achats auprès des commerçants mis en place dans d’autres régions pour assurer la trésorerie des commerces en attendant la reprise. De même, il salue les initiatives prises par des commerçants, des jardineries du Territoire pour s’adapter en mettant en place par exemple des dispositifs de drive.

En effet, si la date de fin du confinement approche peu à peu, les conditions de sa mise en œuvre restent floues. David Philot souligne que le Premier ministre a mis en avant dimanche le couple maire – préfet (auquel il ajoute le président du conseil départemental) pour mettre en place un déconfinement « progressif et différencié », car il y voit le meilleur moyen de mettre en place des « stratégies adaptées aux réalités territoriales ». En revanche, pas d’annonces à ce jour sur des pistes dans ce domaine, pas plus de la part du directeur départemental de l’Éducation nationale, qui attend le cadrage de son ministère pour préciser le dispositifs qui sera mis en place dans le Territoire.

En attendant, ce sont les collectivités locales qui ont pris le relais pour assurer l’accueil en journée des enfants dont les parents sont requis dans le cadre de la lutte contre le covid-19 : Belfort a mis en place quatre lieux d’accueil ; Beaucourt, Delle et Giromagny un lieu chacune.