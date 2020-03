Covid-19 : 5 députés LR, dont Ian Boucard, appellent à suivre le protocole du Pr Raoult « immédiatement »

Cinq députés Les Républicains appellent, dans un communiqué, à « autoriser immédiatement et sans délai », « sur l’ensemble du territoire français et pour tous les patients qui le souhaitent, le protocole testé depuis plusieurs semaines par l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille, dirigé par le professeur Didier Raoult. Ces cinq députés sont Jean-Jacques Ferrara, député de Corse du Sud, Ian Boucard, député du Territoire de Belfort, Jean-François Parigi, député de Seine-et-Marne, Aurélien Pradié, député du Lot, et Antoine Savigna, député du Val-d’Oise. « Ce protocole, poursuit leur communiqué, associe le dépistage de tout patient fébrile et, si la présence du virus est confirmée, le traitement associant l’hydroxychloroqine (médicament ancien, disponible, peu couteux, dont les bénéfices, inconvénients et effets secondaires sont parfaitement connus du corps médical) et l’azithromycine ». Aujourd’hui, l’équipe du professeur a décidé d’appliquer systématiquement ce protocole à tout patient fébrile se présentant à l’institut relèvent les députés. Les cinq députés appellent ce déploiement « dans le cadre d’essais thérapeutiques sous l’égide des services spécialisés des centre hospitalo-universitaires ». « Nous n’avons plus le temps d’hésiter », remarquent les cinq députés, qui invitent toujours les Français à respecter le confinement et les mesures barrières, indispensable à la limitation de la pandémie.