Covid-19 : 4 200 créneaux supplémentaires ouverts dans le Territoire de Belfort

4 200 créneaux supplémentaires de vaccination sont ouverts dans le Territoire de Belfort, annonce la préfecture du Territoire de Belfort. Ils seront accessibles dans les centres de Belfort et Grandvillars. 500 créneaux sont réservés « aux publics prioritaires et vulnérables : les plus de 65 ans, ainsi que les personnes qui ne disposeraient encore d’aucune couverture vaccinale, et qui pourront se présenter sans rendez-vous ». Des opérations sont programmées aux centres commerciaux Auchan (11 décembre) et Leclerc (18 décembre) et à Beaucourt, en lien avec la mairie. Le taux d’incidence est actuellement de 475 pour 100 000 habitants. « Pour passer la 5e vague, nous devons conserver notre bouclier vaccinal, l’amplifier et le renforcer », précise la préfecture. « Pour un taux d’incidence plus quatre fois supérieur à l’an passé à la même date (106), le nombre de patients hospitalisés (161) et en réanimation (19) est deux fois moindre », relève la préfecture. L’hôpital nord Franche-Comté a déclenché le plan Blanc, ce mardi (lire notre article).