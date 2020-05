Covid-19 : 28 cas positifs pour 1919 tests en Bourgogne-Franche-Comté

Aujourd’hui, samedi 16 mai, d’après les données de Santé publique France, 811 personnes sont hospitalisées dans les établissements de Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre de personnes en service de réanimation reste stable (94). Un décès de plus qu’hier est recensé dans les hôpitaux (959) et 2 975 personnes sont sorties d’hospitalisation.

« La nouvelle stratégie de dépistage du Covid-19, en vigueur depuis le 11 mai dans le cadre de la stratégie nationale « Protéger, tester, isoler », poursuit sa montée en charge dans la région avec 1 919 résultats de tests recensés sur la seule journée d’hier 15 mai », relève l’ARS dans son communiqué quotidien. 28 de ces résultats sont positifs, chaque département comptant au moins un nouveau cas à l’exception de la Nièvre.

Voici les chiffres département par département :

Territoire de Belfort : 60 tests et 1 cas positif

Doubs : 375 tests et 8 cas positifs ;

Haute-Saône : 180 tests et 4 cas positifs ;

Jura : 205 tests et 3 cas positifs ;

Côte d’Or : 284 tests, et 1 cas positif ;

Nièvre : 149 tests et aucun cas positif ;

Saône-et-Loire : 460 tests et 10 cas positifs ;

Yonne : 206 tests et 1 cas positif.

Toutes les mesures barrière restent en vigueur, souligne l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Certaines personnes sont particulièrement vulnérables et risquent de développer une forme sévère de covid-19 : la grossesse, l’âge, l’obésité, les maladies chroniques ou fragilisant le système immunitaire sont autant de facteurs de risque. Pour ces personnes, il est recommandé de prendre conseil auprès de son médecin traitant, de respecter son traitement et d’honorer ses rendez-vous médicaux, et de limiter au maximum les contacts en évitant les transports en commun, les heures d’affluence pour faire ses courses, ou encore en privilégiant le télétravail.