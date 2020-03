Covid-19 : 15 décès supplémentaires en 24 heures dans la région

On déplore dorénavant, ce dimanche 22 mars, 51 décès du coronavirus Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté, soit 15 de plus en 24 heures et 24 de plus en 48 heures. On enregistre 100 personnes en réanimation (contre 79 samedi soir) et 359 patients sont hospitalisés ; cela représente 74 patients en plus. L’épidémie poursuit sa progression et accélère en cette fin de semaine. L’Yonne est désormais considérée en zone épidémique. Seule la Nièvre reste en-dessous des seuils. « Au cours de la semaine à venir, l’objectif de 300 places de réanimation dédiées à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 devrait être atteint, en prévision de l’augmentation du nombre de malades graves attendue dans les prochains jours », rassure l’agence régionale de santé (ARS) dans sa communication quotidienne.

Article mis à jour le 22 mars à 19h25, à la suite d’un problème de comparatif des données.