Belfort : le Lion Belt 8 reporté à une date ultérieure

« Le Lion Belt est un jour convivial, je ne veux pas en faire un jour historiquement noir pour Belfort et ses environs, écrit-il. Je ne veux pas non plus que les athlètes, team, officiels rentrent chez eux, infecté par le virus qu’ils auraient eu lors de cette journée. » Les restrictions imposées par le contexte sanitaire – port du masque, pas de buvette, pas de restauration VIP, couvre-feu des départements limitrophes imposant de décaler en après-midi l’évènement – fragilisent l’organisation. Les places achetées en pré-vente seront remboursées s’engagent le Royal team. « Si vous avez acheté votre place dans votre club, ils vous rembourseront en échange de remise du billet. Pour la billetterie en ligne vous serez recrédité sur la CB ayant été utilisée pour l’achat », détaille le communiqué. « Bien entendu, le gala aura lieu lorsque la situation permettra de le faire dans de meilleurs conditions et avec moins de risques pour chacun, s’engage Kader Cherfaoui. Les combattants que j’ai annoncés lors de cette soirée seront prioritaires sur la fightcard. Je ferais le maximum pour conserver ces oppositions et les titres en jeu. »