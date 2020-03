Belfort : aide aux plus démunis et maintien des deux marchés couverts

Pour protéger les plus fragiles, la Ville de Belfort a mis en place une série de mesures. Le centre communal d’actions sociales poursuit les soins à domicile. Les personnes ienditifiées dans le cadre du plan Canicule et les personnes ne bénéficiant plus des services de course et de ménage sont « contactées régulièrement par les agents du CCAS afin de rompre l’isolement et de prendre connaissance de leur situation sociale et sanitaire ». « L’attribution d’une aide d’urgence et d’une aide alimentaire est maintenue », confirme également la mairie. Une cellule de crise départementale est en place au PAS Résidences (ouverte de 9 h à 12 h, Tél. : 03 84 57 38 38) « qui recueille l’ensemble des demandes avant de les ventiler auprès des organismes en mesure de distribuer des chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) ». Le service de domiciliation et de réception du courrier pour les sans domicile fixe est maintenu. « Les facturations dues (repas, service, etc.) sont reportées afin de permettre aux familles les plus modestes de consacrer leurs ressources aux besoins prioritaires », informe également la Ville. Cette dernière rappelle qu’un appel à l’engagement bénévole a été lancé par le gouvernement : Aide alimentaire et d’urgence ; Garde exceptionnelle d’enfants ; Maintien des liens avec les personnes fragiles isolées ; Solidarité́ de proximité. Concernant les marchés, conformément aux consignes du Gouvernement, le marché des Résidences et le marché aux puces sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les marchés couverts (Vosges et Fréry) restent ouverts. « Néanmoins, et afin de garantir des conditions sanitaires compatibles avec les mesures de confinement, des règles strictes de sécurité ont été mises en place », indique la mairie. Une seule entrée et une seule sortie, dissociées, sont mises en place. Les visiteurs seront guidés par un marquage au sol. Les aires de jeux pour enfants seront fermés. « Dans le strict respect des consignes de confinement, les acheteurs sont invités à venir seuls. Des panneaux d’information rappelant les règles de distanciation sociale seront positionnés à l’entrée et à l’intérieur de chaque marché. Chacun des acheteurs souhaitant se rendre à ces marchés doit se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire et d’une pièce d’identité », rappelle la mairie.