Belfort : 2e ligne de vaccination au Phare dès le 12 avril

À compter du 12 avril, une 2e ligne de vaccination ouvre au gymnase Le Phare, à Belfort. « La capacité de vaccination passera ainsi de 120 injections par jour, à 240 injections par jour », indique la mairie de Belfort dans un communiqué de presse. « Je me félicite de l’arrivée de nouvelles doses et de voir les capacités du gymnase Le Phare, mis à disposition par la Ville de Belfort, être davantage exploitées pour vacciner plus massivement la population », indique Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort. poursuit le Maire de Belfort. 13 000 premières doses de vaccin doivent être inoculer d’ici la mi-mai dans le Territoire de Belfort a annoncé la préfecture ce mercredi (notre article).