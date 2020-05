Après le 11 mai, rester vigilant

L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté appelle à rester vigilants, mobilisés et prudents y compris après le lundi 11 mai, date du début du déconfinement : « Il est indispensable que nous poursuivions nos efforts en respectant les gestes barrières, la distanciation physique minimale d’un mètre et la réduction maximale du nombre de nos contacts, qui sont les meilleures garanties pour se protéger et protéger les autres de la maladie. Ces mesures doivent devenir des réflexes de notre vie quotidienne! Les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres seront toujours les mêmes après le 11 mai:

se laver les mains très régulièrement

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades

La distanciation physique d’un mètre minimum reste également décisive pour interrompre les chaînes de contamination.

L’ARS invite également chacun à être particulièrement attentif à l’évolution de sa santé : « Toute personne atteinte de symptômes évocateurs du covid-19 (toux et/ou fièvre en particulier) est invitée à contacter son médecin traitant sans tarder. En cas de suspicion d’un covid-19, celui-ci prescrira un test de diagnostic virologique à réaliser en laboratoire d’analyse médicale (remboursé à 100% par l’Assurance maladie) et prescrira d’emblée dans l’attente du résultat les mesures d’isolement (dont éventuellement un arrêt de travail) et identifiera les contacts proches de la personne qui seront invités à réaliser un test (en cas de résultat positif). En cas de symptômes graves (difficultés respiratoires), il convient d’appeler directement le 15. Cette stratégie est destinée à repérer et prendre en charge au plus vite les patients et à interrompre la chaîne de contamination, afin d’éviter la survenue d’une 2e vague épidémique », précise l’ARS.