Acheter 100 € de bon d’achats sur « J’aide mes commerçants » et dépenser 130 €

La plateforme « J’aide mes commerçants » (www.jaidemescommercants.fr) vise à soutenir les commerces locaux, dans tous les secteurs, en proposant des bons d’achat à dépenser ultérieurement chez les commerçants et artisans du pays de Montbéliard. « Ainsi, le commerçant bénéficie d’une rentrée d’argent et ce, même si son magasin est fermé, note la chambre de commerce et d’industrie du Doubs dans un communiqué de presse. L’idée est d’apporter des liquidités aux commerçants afin qu’ils puissent payer leurs charges courantes le temps du confinement. »

Lancée à l’occasion du premier confinement, la plateforme va plus loin et renforce sa bonification pour les bons d’achat, l’élevant à 30 %. « En pratique, pour l’achat d’un bon d’une valeur de 100 euros, le client recevra 30 euros en complément, soit 130 euros au total. Le commerçant, lui, percevra bien 130 euros, la bonification étant prise en charge par les partenaires », détaille la CCI. Cette initiative est financée par le Pays de Montbéliard Agglomération et les Villes d’Audincourt, d’Héricourt, de Montbéliard et de Valentigney. Le bon est valable jusqu’au 31 mars 2021.

Comment ça marche ?

1 – Rendez-vous sur notre plateforme https://jaidemescommercants.fr

2- Cliquez sur «Les Commerces» et choisissez en un

3- Choisissez le montant que vous souhaitez dépenser

4️- Validez votre bon d’achat et créez votre compte

5- Vous pouvez poursuivre vos achats et choisir de soutenir d’autres commerçants en achetant d’autres bons avant de payer votre panier

6️- Vous recevez par mail vos bons d’achats et vous pouvez également les retrouver sur le site dans votre compte onglet «Mes bons d’achats»

7- La durée de validité du bon d’achat bonifié est fixée jusqu’au 31 mars 2021

8- La bonification de 30 % est valable à compter du 12 novembre 2020 jusqu’à la fin du confinement.