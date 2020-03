5 300 web consultations en 7 jours se réjouit l’ARS

« Le coronavirus est responsable à ce stade de 187 décès en établissements de santé en Bourgogne-Franche-Comté, soit 23 de plus qu’hier », indique l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien. 842 personnes sont hospitalisées et 213 sont en réanimation. Depuis samedi, 50 transferts de patients ont été réalisés vers des établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côté-d’Azur. « Objectif : anticiper la saturation des services de réanimation de la région dans une stratégie hospitalière qui repose notamment sur des solidarités interrégionales », indique l’agence régionale de santé. Les patients étaient tous dans un état grave. Ils étaient soignés dans le Doubs, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire. « La médecine de ville est également pleinement mobilisée pour faire face à l’épidémie, comme en témoigné en particulier le succès des téléconsultations », note l’ARS. Entre le 21 et le 28 mars, plus de 5 300 web consultations via la plateforme régionale TELMI ont pu être assurées par près de 570 médecins et sages-femmes de la région.