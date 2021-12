2000 nouveaux créneaux pour les adultes et l’ouverture des vaccinations pour enfants à l’Hôpital Nord Franche-Comté

Ce mercredi 15 décembre, le centre de vaccination pédiatrique a été activé à l’Hôpital Nord Franche-Comté, annoncent la préfecture du Territoire de Belfort et l’ARS dans un communiqué. Ses activités devaient démarrer à 13 h 30 avec une possibilité de dix créneaux de rendez-vous (un créneau tous les quarts d’heure).

L’inscription des enfants à la vaccination est réalisée par téléphone au centre de vaccination de l’HNFC, soit à la demande des pédiatres consultants.

Une autre journée de vaccination est déjà prévue pour le lundi 20 décembre avec une ouverture de 30 créneaux qui sera réajustée en fonction des demandes, précise la préfecture.

La préfecture rappelle dans son communiqué l’avis de la Haute Autorité de Santé : « Obésité, diabète, cardiopathies congénitales… le 30 novembre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis recommandant la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans présentant un risque de forme grave de la COVID-19 et pour tous ceux vivant dans l’entourage de personnes

immuno-déprimées ou vulnérables, non protégées par la vaccination.

La vaccination des adultes et la vaccination des enfants seront distinctes.

Par ailleurs, la préfecture annonce l’ouverture de 2000 créneaux supplémentaires dans les centres de Belfort et de Grandvillars, en vaccin Moderna. Les inscriptions sont ouvertes sur Doctolib selon la distribution suivante :

600 rendez-vous supplémentaires durant la semaine du 20 au 24 décembre

1400 rendez-vous durant la semaine du 27 au 31 décembre

Pour prendre rendez-vous sur Doctolib : http://bit.ly/Vaccination90 ou www.sante.fr dans les centres de Belfort et de Grandvillars, en médecine de ville (médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes).

Le taux d’incidence est, ce mercredi 15 décembre, de 523 pour 100 000 habitants.