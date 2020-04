1,2 million de masques collectés dans la région, issus de dons

976 patients sont pris en charge dans un établissement hospitalier de Bourgogne-Franche-Comté, dont 229 en réanimation. On déplore 232 décès depuis le début de la pandémie dans la région. « L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle l’importance des mesures de distanciation sociale et l’efficacité́ des gestes barrières : se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas se serrer les mains ; arrêter les embrassades », écrit l’agence dans son communiqué quotidien. L’ARS salue l’élan de solidarité qui a permis de collecter 1,2 million de masques de protection ; des masques arrivant en complément des réseaux nationaux de logistique. « La répartition de ces matériels est assurée au bénéfice des soignants et des aides à domicile dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui logistique des préfectures », informe l’ARS. « Le port du masque chirurgical en particulier, n’est pas recommandé sans présence de symptôme, indique également l’ARS. Le masque chirurgical n’est pas la bonne réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence et surtout n’a pas d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade. »