1 million de masques (enfin) réceptionnés par la Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté annonce avoir reçu vendredi un million de masques. Cette annonce fait suite à la polémique autour de la réquisition des masques sur le tarmac de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse.

« Marie-Guite Dufay est heureuse, ce 10 avril, de pouvoir réceptionner un million de masques, indique le communiqué de la Région. Il s’agit d’une première livraison arrivée à Marseille, dont la majeure partie servira à équiper les Ehpad et les services de soins à domicile. En provenance de Shanghai, cette nouvelle cargaison, composée de un million de masques de type chirurgicaux, a été réceptionnée à Marseille et acheminée par camion à Dijon, où les masques ont été livrés, ce soir.

Cette livraison est une première étape. D’autres masques sont encore attendus et feront l’objet d’une prochaine cargaison. En effet, au total, quatre millions de masques, pour un engagement de crédits à hauteur de trois millions d’euros, ont été commandés pour la Bourgogne-Franche-Comté Conformément aux engagements pris auprès des départements, les conseils départementaux vont pouvoir prendre possession de ces masques dès ce week-end, et les distribuer dans les différents établissements médico-sociaux. »

100 000 masques doivent être livrés au Territoire de Belfort, et autant pour la Haute-Saône, 150 000 pour le Doubs. Deux grossistes qui fournissent les pharmacies (Cerp et OCP) recevront chacun 50 000 masques.

Le Département du Territoire de Belfort confirme avoir réceptionné vendredi soir 100 000 masques de protection à Dijon via un agent du service logistique du Département. « Il s’agit d’une partie de la commande initiale passée par la Région Bourgogne Franche-Comté, qui devait être redistribuée aux départements, indique le conseil départemental du Territoire de Belfort. Ces masques seront rapidement distribués aux Ehpad, aux Services d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D.) du département. »