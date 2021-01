Ballon d’Alsace : les bâtiments des Sapins vont être détruits

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a engagé un important projet autour du ballon d’Alsace, pour dynamiser (notre article). Ce projet 4 saisons s’organise notamment autour d’une offre d’hébergement, « exemplaire en matière de développement durable », assure-t-il. Pour répondre à ce projet, le conseil départemental a acquis en 2018 le domaine des Sapins, de 7 ha et composés de 5 bâtiments. Les bâtiments, délabrés, et qui répondent aux noms de Myrtilles, Campanules, Musardières et Clarines, ont été construits dans les années soixante, par des comités d’entreprises comme Peugeot ou Alstom (alors Alsthom). Le conseil départemental vient d’obtenir un permis de démolition de ces bâtiments. Les travaux de démolition sont prévus cet été et avoisinent 700 000 euros. « Suite à la démolition, le Département souhaite lancer un appel à candidature au deuxième semestre 2021, afin de designer l’operateur début 2022. Suivront ensuite les études préalables à l’obtention des autorisations administratives, avec l’objectif de débuter des travaux d’ici fin 2024, début 2025 », indique le Département.