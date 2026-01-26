Arabelle Solutions : les syndicats attendent une meilleure reconnaissance des salariés

« C’est une bonne nouvelle », s’enthousiasme Laurent Santoire, délégué syndical de la CGT d’Arabelle Solutions. Même son de cloche du côté de la CFE-CGC. « C’est un beau projet industriel qui va dynamiser notre agglomération », déclare Laurent Humbert, de la CFE-CGC. Les deux sont élus au comité social et économique de l’entreprise, à l’échelle centrale.

Le 22 janvier, Bertrand Fontana, le président d’EDF, annonçait un investissement de 350 millions d’euros pour le site d’Arabelle Solutions, filiale à 100% d’EDF, à Belfort ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment de 20 000 m2 (lire notre article). Le site belfortain va bénéficier de ces investissements pour « la mise à niveau de l’outil industriel du site » ainsi que pour « répondre, dans un premier temps, aux besoins du programme EPR2, et dans un second temps, à ceux des augmentations de puissance du parc existant », avait développé Bertrand Fontana. Pour Christian Mougenot, délégué syndical de la CFDT, ces investissements se traduiront par l’implantation de machines d’usinages. Depuis le début de l’année, Arabelle Solutions a vu de nouvelles commandes arriver de Pologne (lire notre article), Chine et des États-Unis.

« On va augmenter la capacité, on va monter à deux blocs turbo alternateurs par an de plus », liste Laurent Santoire. Pour le délégué syndical CGT, ces investissements illustrent aussi les moyens donnés pour relancer le programme électronucléaire français. Malgré un certain retard. « Le travail de la direction et de Bernard Fontana doit être salué. On ne peut pas voir le nucléaire autrement que par le temps long et par l’investissement dans une filière industrielle », souligne-t-il.