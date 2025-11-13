Alstom enregistre d’excellents résultats au premier semestre 2025

En Asie, au premier semestre, Alstom a remporté deux contrats majeurs en Inde: des voitures sans conducteur pour le métro de Chennai et des trains Metropolis sans conducteur pour le métro de Mumbai qui seront fabriqués en Inde. Sur le semestre, l’activité services (amélioration de la maintenance et de l’efficacité opérationnelle) a progressé de 3% à 2,26 milliards d’euros, bénéficiant de la montée en cadence des projets en Italie et en Australie.