Affaire Alstom : la justice française prononce un non-lieu dans un dossier de corruption à l’étranger

L’ordonnance de non-lieu pour corruption d’agent public étranger et recel, révélée par le Monde et consultée vendredi par l’AFP, date du 25 octobre. Aucune mise en examen n’est intervenue dans ce dossier. Anticor avait déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile en décembre 2020, et le parquet national financier (PNF), qui enquêtait déjà sur l’affaire, avait confié les investigations à un juge d’instruction le 23 mars 2022.