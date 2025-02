« Voyages et transports » : le thème du carnaval de Belfort 2025 dévoilé

La Ville de Belfort et le Comité des fêtes annoncent que cette édition sera « un véritable tour du monde » sur le thème « voyages et transports ». Les chars, imaginés et réalisés par le Comité des fêtes, les centres socio-culturels Oïkos et les maisons de quartier des Forges, de la Vieille-Ville et du Centre-Ville, mettront en scène des véhicules mythiques, tels que « le train à vapeur, la fusée, la montgolfière, et même un bateau de croisière ».

Le défilé débutera à 15h depuis le parking de l’Arsenal. Les chars seront accompagnés de fanfares et d’animations musicales, avec des groupes comme la Y-Robots Parade, Big Cycle Band, El Globo, Les Spackwagges, Les Filles de l’Air, Le Grand Voyage et La Banda Etu’Peux pour donner le ton festif de la journée. À partir de 16h30, le défilé reviendra au parking de l’Arsenal où la traditionnelle « combustion de Monsieur Carnaval » clôturera l’événement. Cette année, Monsieur Carnaval prendra la forme d’une fusée, pour marquer « l’arrivée du printemps », comme l’indique le communiqué.

Les autorités de Belfort rappellent que, pour des raisons de sécurité, certaines rues et parkings seront fermés à la circulation. Un plan des restrictions sera disponible sur le site de la Ville pour les personnes souhaitant éviter les désagréments.