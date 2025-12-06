Un concours international de composition pour orchestre d’harmonie à Belfort

Une cinquantaine de participants venus de 25 pays différents ont tenté leur chance pour la finale du concours international de composition pour orchestre d’harmonie de Belfort. Le samedi 6 et le dimanche 7 décembre, à la Maison du Peuple, se tient la finale du concours. Créé en 2019, ce concours est organisé par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort (OHVB).

Pour cette troisième édition, le thème imposé aux compositeurs était : pièce pour orchestre d’harmonie avec un ensemble de musiques actuelles. « Ce qu’on entend par musiques actuelles, c’est un groupe avec par exemple une guitare, une batterie, une basse… » énumère Xavier Scheid, directeur du concours. Toutes les esthétiques et les formes musicales étaient acceptées.