Un concours international de composition pour orchestre d’harmonie à Belfort

Une cinquantaine de participants venus de 25 pays différents ont tenté leur chance pour la finale du concours international de composition pour orchestre d’harmonie de Belfort. Le samedi 6 et le dimanche 7 décembre, à la Maison du Peuple, se tient la finale du concours. Créé en 2019, ce concours est organisé par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort (OHVB).
Pour cette troisième édition, le thème imposé aux compositeurs était : pièce pour orchestre d’harmonie avec un ensemble de musiques actuelles. « Ce qu’on entend par musiques actuelles, c’est un groupe avec par exemple une guitare, une batterie, une basse… » énumère Xavier Scheid, directeur du concours. Toutes les esthétiques et les formes musicales étaient acceptées.
Aucun Français en finale
« C’est l’accomplissement de trois ans de travail », indique Xavier Scheid. Le concours a lieu tous les trois ans, afin de laisser assez de temps entre l’ouverture et la finale. « Il y a un an d’appel à candidature. Cela permet aux compositeurs de pouvoir écrire », développe le directeur. En juin de cette année, le jury a présélectionné 35 compositions. Un jury international composé de Miguel Etchegoncelay, Chiara Vidoni, Selim Jeon, João Malha et Philippe Michelot. Tout ce processus de sélection se fait dans l’anonymat total des compositeurs. « Cette année, on a reçu moins de candidatures, mais elles étaient plus qualitatives », souligne Xavier Scheid.
Après une deuxième sélection, six compositions sortent du lot. Coup du hasard, cette année, aucun des finalistes n’est Français: Diego David Cuevas Sánchez est Espagnol, Marcel Chirilov est Moldave, Zoé Gougousidis est Autralienne, Wesley Cheang est Canadien, Jukka Viitasaari est Finlandais et Nikodem Kluczyński est Polonais. Ce week-end, les six compositions de huit à douze minutes seront réparties sur les deux jours. L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort (OHVB) jouera ces compositions devant le public et le jury.
L’objectif : rayonner et renouveler le répertoire
« Ça permet à l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort de rayonner », explique Xavier Scheid, également chef d’orchestre de l’OHVB. Lorsque les compositions sont lauréates, elles vont potentiellement être reprises dans le monde entier. À l’origine, la Ville de Belfort avait imaginé un concours d’orchestre d’harmonie. « J’ai dit que ce serait beaucoup plus efficient et intéressant qu’on ait un concours de composition », se remémore Xavier Scheid. L’idée n’était pas de créer un réel concours entre les artistes, mais plutôt d’y voir une opportunité de renouveler le répertoire.
Les prix seront remis le dimanche après-midi. Le vainqueur recevra 4 000 euros, le deuxième 2 000 euros et le troisième 1 000 euros. Le public pourra lui aussi participer aux votes en décernant le prix du public.
Samedi 6 décembre à 20 h 30 et dimanche 7 décembre à 15 h à la Maison du Peuple de Belfort. Entrée libre.