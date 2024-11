Un chantier d’Albizzati récompensé par le Goncourt de l’architecture

Le téléphérique de Salève (Haute-Savoie) a été inauguré en 1932 ; cet ouvrage d’art qui surplombe Genève et le lac Léman, non loin d’Annemasse, est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2018. Il est l’œuvre de l’architecte helvète Maurice Braillard, décrit comme « le Le Corbusier suisse », indique Alain Albizati, président de la société de travaux publics Albizzati, basée à Danjoutin.

Les travaux de réhabilitation de la gare haute du téléphérique ont été terminés cette année. Et le projet a été récompensé de l’Équerre d’argent, toute catégorie. Ce prix, organisé par les revues Le Moniteur et AMC, est le graal des récompenses en architecture. On le compare souvent au Goncourt pour la littérature et à la Palme d’or de Cannes, pour le cinéma. Un prix créé en 1983. La 42e édition s’est tenue ce lundi 18 novembre, à la Station F, à Paris ; 241 dossiers ont été reçus et examinés pour cette édition. Les différents prix de l’Équerre d’argent rétribuent des projets terminés dans l’année.

Le projet de rénovation a été porté par Devaux & Devaux Architectes. L’entreprise de travaux publics Albizzati a fortement contribué au chantier de rénovation de cet ouvrage de l’architecture moderne, de 2 000 m2 de surface de plancher. « C’étaient des travaux très techniques, valide Alain Albizzati, large sourire au visage, après avoir appris le résultat, compliqué à mettre en œuvre. » L’accès à la gare haute, à 1 100 mètres d’altitude, était complexe. La route, extrêmement étroite et sinueuse, a nécessité des véhicules spéciaux note Alain Albizzati. Il a fallu jouer avec le relief, la météo et les contraintes liées à la protection de la nature. Un sacré défi.

Le projet initial de 1932 n’a jamais été terminé. Des modifications et des restaurations ont été menées au cours du XXe siècle, notamment une au début des années 1980. Mais elles étaient « moyennes », voire « médiocre », note l’entrepreneur. Un béton enduit de 3 cm d’épaisseur a par exemple été mis lors de la dernière restauration. Pour le projet de rénovation, il a donc fallu enlever tous ces ajouts pour retrouver le béton originel. Le bâti a dû être également conforter, « le plus discrètement possible », assure Alain Albizati, pour qu’il soit viable et réponde aux règles de calcul d’aujourd’hui et non plus à celle de 1932. Il fallait aussi que l’ouvrage s’intègre au paysage, dans une zone classée Natura 2000. Le prix est sensible à la qualité paysagère.