TEDx : « À Belfort, il y a un festival de cinéma, de musiques… et un festival des idées »

Je reviens à Charles Bell ! Il est venu pour le premier TEDx. C’est un homme qui a une grande sensibilité, qui s’exprime notamment par la peinture. Il vient d’une famille d’artistes et est connu pour peindre d’immenses fleurs, qui l’ont rendu célèbre. Pourtant, il est toujours resté humble.

Lors des répétitions, j’avais écouté son talk, et c’était très beau : il parlait de son territoire, du Haut-Doubs, et de sa peinture. Mais sur scène, il y a eu un blanc de 15 secondes. C’est long, 15 secondes. Puis, il a commencé à parler de quelque chose de complètement différent de ce qu’il avait préparé. Ce qu’il a raconté transmettait une émotion aussi forte que ses peintures. Et comme je le disais, cela a touché la moitié de l’assemblée, qui s’est mise à pleurer, tandis que l’autre se demandait : “C’est qui ce clown ?”.

Il y a aussi eu un producteur de séries qui détenait les droits pour les livres d’Harlan Coben. Il réalisait les meilleures audiences sur TF1 et signait des contrats à plusieurs millions d’euros. Sept minutes avant son passage sur scène, il avait disparu. Je suis parti à sa recherche et l’ai trouvé tournant en rond près des loges. Il m’a confié qu’il se sentait comme dans les couloirs de Polytechnique, lors de ses concours. Stressé. Il touchait les murs pour s’assurer d’où il se trouvait.

Après son talk, il m’a raconté que l’expérience avait été un déclic. Il ne se reconnaissait plus dans ce qu’il faisait et a décidé de se recentrer sur des projets qui lui ressemblaient davantage. Il s’est rapproché de Julien Lepers, récemment écarté de Questions pour un champion, et s’est lancé dans la production de documentaires sur le terroir. Un travail qui lui correspondait plus, même s’il rapportait moins.