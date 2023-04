Papa Cosplay, l’ingéniosité au service de l’imaginaire

Ses projets prennent de l’ampleur en 2013. « La boite dans laquelle je travaillais avait une thermoformeuse. C’est une machine qui moule le plastique”, détaille-t-il, imaginant mouler les coques des robots. “Quand j’ai vu la machine, ajoute-t-il, j’ai dit à mon patron : “Il faut absolument que tu me laisses revenir le week-end ! »” Pierre-Alexandre se fabrique alors un costume de Buzz L’Éclair.

Il a depuis abandonné la technique de thermoformage. « Je n’en fais plus car c’est énormément de travail pour fabriquer les moules et c’est très dur de faire des surfaces lisses et régulières. » Les techniques de fabrication industrielle ont laissé la place à une conception plus artisanale. Une manière de dire adieu, aussi, à sa vie d’ingénieur, pour commencer celle d’artisan.

Il explique comment le cuir est devenu son matériau préféré. « Un jour, je suis tombé sur une photo d’une armure d’Aquaman en cuir, faite par un Américain”, raconte Pierre-Alexandre Geraert. C’est le déclic. “Je me suis dit : “Je veux faire une armure comme ça.”” Depuis, il ne fait que des armures en cuir. Il conçoit ensuite l’armure d’un personnage du jeu vidéo World of Warcraft en cuir rouge, avec des yeux animés par des moteurs sur les épaulettes. « J’utilise du cuir brut que je mouille à l’eau froide, détaille-t-il, avant d’ajouter : J’utilise des espèces de petits tampons qu’on appelle des matoirs pour imprimer des motifs ». Le roboticien de métier, bercé par Goldorak, a abandonné la fabrication de machines bien réelles pour donner vie à des robots façonnés par son imagination. L’amalgame de deux passions : le cosplay et l’artisanat.