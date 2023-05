Montbéliard : un nouveau visage pour le château d’ici 2030

Concernant les parties extérieures, le parc de stationnement sera enlevé au profit d’arbres, de bancs, dédiés aux promeneurs et visiteurs. « On pourra y imaginer des concerts, des spectacles », expose Marie-Noëlle Biguinet au sujet de l’esplanade du château. Un projet de café ou de restauration est aussi à l’étude.

Pour rendre agréable les abords du site d’ici 2030, plusieurs aménagements urbains sont prévus. Le réaménagement du carrefour Wilson, notamment. Les voies de circulation vont être resserrées et un plateau surélevé sera installé pour réduire la vitesse de circulation des voitures, mais aussi dans le but d’élargir les trottoirs pour les vélos et les piétons. L’idée est aussi de relier facilement le Prés-La-Rose, le conservatoire et le château pour créer un circuit qui sera à terme végétalisé. Plus tard, d’autres rues subiront aussi des aménagements : la rue du Château, des Tours, ou encore le square Vittini.

Quant aux échéances, la scénographie du parcours historique sera dévoilée à l’automne prochain pour une ouverture fin 2024. D’ici 2024 seront aussi terminés les travaux, selon la maire, de l’avenue Wilson et de la rue du château. Puis, entre 2025 et 2030, la rénovation du parcours permanent du musée sera finalisée, ainsi que les travaux de la muraille sud et des autres rues environnantes.