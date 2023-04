Le conservatoire du pays de Montbéliard enfin prêt à accueillir son public

Il ne reste plus que quelques détails à fignoler. Le conservatoire du pays de Montbéliard, situé à Montbéliard, est terminé à l’intérieur. Seuls quelques plastiques sur le sol ou ici ou là sur des portes désignent encore la présence du chantier d’envergure qui vient de s’étaler sur les trois dernières années. Dès le hall d’entrée, le bâtiment frappe par sa grandeur et sa clarté. D’immenses baies vitrées, des murs clairs et une hauteur sous plafond font le charme de ce nouvel outil de travail destiné aux professeurs et élèves de musique, de danse et d’art dramatique du pays de Montbéliard. L’architecte, Syril Travier du cabinet Jacques Ripault, était chargé de la conception du conservatoire. « Il est venu chaque semaine de Paris pour voir l’avancée des travaux », raconte Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération.

Avec passion, Syril Travier mène ce mardi 25 avril une visite en avant-première des lieux, détaillant chaque aspect technique des salles dans lesquelles il emmène les personnes présentes. Le projet du conservatoire : accompagner les élèves « de l’apprentissage à la scène ». C’est ainsi qu’il mène sa visite. En présentant d’abord au premier étage les salles de chant. « La dalle est posée sur du caoutchouc avec des panneaux spécifiques pour réceptionner le son. Aux fenêtres, des ventelles sont installées afin d’avoir une acoustique parfaitement mesurée par rapport à sa fonction », explique-t-il. Dans les couloirs, de grands espaces, de grandes baies vitrées toujours, qui doivent permettre d’accueillir des réceptions, des expositions.

Un étage au-dessus, l’architecte choisit de montrer les salles de danse. Lorsque les visiteurs entrent dans la première salle, les avis sont unanimes. : « Waouh.» Une vue dégagée sur Montbéliard s’offre aux futurs danseurs et danseuses. Dans ces salles, interdiction d’entrer avec des talons aiguilles. Les sols ont été conçus avec des normes précises pour accueillir les rebonds et atténuer les chocs. On passe ensuite dans une salle au mur noir, sorte de petit théâtre de ville. Ou encore dans une salle où rien n’est encore installé, hormis des dizaines de câbles, ou bientôt trôneront des tables de mixage et des ordinateurs destinés à la création de musique numérique. Au quatrième étage, des espaces pour le personnel et les élèves ont été pensés pour profiter de la belle saison. Des terrasses avec des bancs pour que les élèves puissent jouer en extérieur, un espace de convivialité pour les professeurs doté d’une terrasse plein sud.