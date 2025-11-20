Montbéliard : tout savoir sur la 39e édition des Lumières de Noël

Pour respecter les traditions, le père Noël ainsi que la tante Airie seront de la partie. La bonne fée, tout droit sortie des légendes locales, déambulera dans le marché de Noël les après-midi. Elle viendra à la rencontre des enfants sages et leur distribuera des friandises. Elle ne sera pas la seule à errer dans les rues puisque les enfants pourront aussi faire la rencontre du Père Noël. Ce dernier aura également une maison située place Denfert-Rochereau. Une maison toute neuve, fabriquée par les services municipaux.

Les Lumières de Noël seront évidemment de la partie. La mise en lumière est prévue pour le samedi 22 novembre à 17 h 15. Situées dans les rues de la cité des Princes, elles mettront en avant l’architecture de la ville.

D’autres activités sont à retrouver dans la ville comme la patinoire des Lumières, place Denfert-Rochereau. Les plus jeunes pourront fabriquer des décorations de Noël à l’Atelier des petits lutins place Velotte. Et, des manèges seront dispersés sur les différentes places de la ville.