PUB

Montbéliard : tout savoir sur la 39e édition des Lumières de Noël

Les Lumières de Noël de Montbéliard rassemble des centaines d'artisans dans un marché de Noël autour du temple Saint-Martin.
Le samedi 22 novembre sonne l'ouverture de la 39e édition des Lumières de Noël. | ©Ville de Montbéliard – Denis Bretey
Décryptage

Du samedi 22 novembre au mercredi 24 décembre, le marché de Noël de Montbéliard ouvre ses portes aux visiteurs. Pour cette 39e édition, l’invité d’honneur sera la Corrèze.

500 000 visiteurs attendus

Pour cette 39e édition des Lumières de Noël, 170 artisans et exposants seront présents dans les rues de Montbéliard. Les 500 000 visiteurs attendus pourront les retrouver au pied du temple Saint-Martin, sur la place Velotte, les cours Sponeck et Beurier. Entre les vins, les miels et les fromages, les visiteurs découvriront les spécialités gustatives de la Franche-Comté. Mais pas seulement, le savoir-faire artisanal sera mis à l’honneur avec notamment des articles de verquelure. C’est une toile, rouge et verte, traditionnelle du pays de Montbéliard. 

L’invité d’honneur : la Corrèze

Après la Normandie en 2024, c’est au tour de la Corrèze de se faire une place sur le marché de Noël. Une quinzaine d’artisans représenteront leur département. Au programme : biscuits, apéritifs à base de pissenlit, conserves de bœuf, jus de pomme, pétillant ou encore bières artisanales. Le village corrézien sera aussi l’occasion de découvrir l’artisanat au travers de bijoux en fleurs séchées, d’accessoires de mode en corde et de la céramique. La troupe La Maïade Malemortine sera sur place du 22 au 23 novembre pour présenter les musiques et danses typiques du département.

Des animations pour petits et grands

Pour respecter les traditions, le père Noël ainsi que la tante Airie seront de la partie. La bonne fée, tout droit sortie des légendes locales, déambulera dans le marché de Noël les après-midi. Elle viendra à la rencontre des enfants sages et leur distribuera des friandises. Elle ne sera pas la seule à errer dans les rues puisque les enfants pourront aussi faire la rencontre du Père Noël. Ce dernier aura également une maison située place Denfert-Rochereau. Une maison toute neuve, fabriquée par les services municipaux. 

Les Lumières de Noël seront évidemment de la partie. La mise en lumière est prévue pour le samedi 22 novembre à 17 h 15. Situées dans les rues de la cité des Princes, elles mettront en avant l’architecture de la ville. 

D’autres activités sont à retrouver dans la ville comme la patinoire des Lumières, place Denfert-Rochereau. Les plus jeunes pourront fabriquer des décorations de Noël à l’Atelier des petits lutins place Velotte. Et, des manèges seront dispersés sur les différentes places de la ville. 

Pass Noël gourmand

Une autre manière de découvrir le marché de Noël est proposée par l’office de tourisme du Pays de Montbéliard. Pour la troisième année consécutive, un pass à 8 euros est proposé aux visiteurs. Les bénéficiaires auront le droit à trois dégustations et un verre de boisson chaude. Cette offre est proposée du lundi au vendredi, du 24 novembre au 24 décembre. Les pass sont disponibles à l’office du tourisme de Montbéliard ou sur la boutique en ligne.

75e anniversaire du jumelage

Depuis 75 ans, Montbéliard est jumelé avec la ville de Ludwigsburg (Allemagne). Pour célébrer ce partenariat, un chalet sera dédié à cette ville allemande où des vignerons locaux seront présents. Les visiteurs pourront y retrouver du vin chaud, du punch ainsi que de la gelée de vin. Des produits dérivés tels que des magnets, tasses et cartes postales seront également présents sur les étals. 

Informations pratiques

Horaire du marché de Noël

Du samedi 22 novembre au samedi 20 décembre 

  • Lundi : 14 h à 20 h
  • Mardi, mercredi, jeudi : 10 h 30 à 20 h
  • Vendredi : 10 h 30 à 21 h
  • Samedi : 10 h à 21 h
  • Dimanche : 10 h à 20 h

 

Du dimanche 21 décembre au mercredi 24 décembre 

  • Dimanche, lundi, mardi : 10 h à 21 h
  • Mercredi 24 décembre : 10 h à 18 h

 

Les stands de l’allée gourmande, square Sponeck fermeront une heure plus tard ( sauf le 24 décembre : fermeture à 18 h)

Venir en train 

Tarifs Train Mobigo « Lumières de Noël » aux départs des principales gares de Bourgogne-Franche-Comté. 

  • Gratuit : moins de 4 ans 
  • 2 euros : entre 4 et 12 ans 
  • 6 euros, 12 euros et 26 euros : adultes en fonction de la gare de départ

 

Parking relais 

Parking à l’Axone avec départs de bus pour le centre-ville et le marché de Noël. Retour depuis l’Acropole jusqu’à 22 h. Tarif : 2 euros par véhicule. 

  • Tous les week-ends du 29 novembre au 21 décembre 
  • Lundi 22 décembre et mardi 23 décembre

 

