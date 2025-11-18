Belfort : les illuminations lancées samedi 22 novembre

La magie de Noël se dessine. Les illuminations de Noël de Belfort seront allumées à partir du samedi 22 novembre, à 17 h 30, indique la municipalité dans un communiqué de presse.

180 motifs sur candélabres, 61 traversées de rue, 126 arbres et 30 bâtiments sont mis en lumières. En tout, 45 rues sont décorées. « La Ville a également investi dans de nouveaux motifs 3D, installés sur douze sites, notamment la place Corbis, la place d’Armes et la place du Marché-des-Vosges », note la municipalité.