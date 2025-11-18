PUB

Belfort : les illuminations lancées samedi 22 novembre

Illuminations de Noël, place d'Armes, à Belfort, en 2022.
Les illuminations de Noël débutent le 22 novembre à Belfort. | ©CC BY 4.0 – Thomas Bresson
En bref

Les illuminations de Noël de Belfort sont allumées à partir du samedi 22 novembre à 17 h 30, indique la municipalité.

La magie de Noël se dessine. Les illuminations de Noël de Belfort seront allumées à partir du samedi 22 novembre, à 17 h 30, indique la municipalité dans un communiqué de presse.

180 motifs sur candélabres, 61 traversées de rue, 126 arbres et 30 bâtiments sont mis en lumières. En tout, 45 rues sont décorées. « La Ville a également investi dans de nouveaux motifs 3D, installés sur douze sites, notamment la place Corbis, la place d’Armes et la place du Marché-des-Vosges », note la municipalité.

Les nouveautés des illuminations 2025 à Belfort

Quelques nouveautés :

– place de la République : deux cônes lumineux, des guirlandes, des arches
– Au rond-point de l’Espérance : cinq rennes dorés et blanc remplacent le grand cône

« Ces décors seront complétés par plus de 700 sapins issus de la forêt du Salbert et de Haute-Saône », note la mairie.

Ce samedi à 17 h 30, un décompte collectif sur le parvis de l’Hôtel de Ville donnera le coup d’envoi des illuminations. La soirée se poursuivra par une déambulation féérique avec le spectacle lumineux « Mille et une Lumières » de la compagnie AICom36, mêlant papillons géants, paons lumineux, danseuses et créations scintillantes.

  • Infos pratiques : Illuminations du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026, de 16 h 45 à 23 h chaque jour | Fonctionnement toute la nuit les 24 et 25 décembre et 31 décembre et le 1er janvier – Commerces ouverts tous les dimanches à partir du 30 novembre pour faciliter les achats de Noël

