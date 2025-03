Montbéliard : la Corrèze invitée de la 39e édition des Lumières de Noël

La 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, organisée du samedi 22 novembre au mercredi 24 décembre 2025, mettra à l’honneur la Corrèze.

« La Corrèze est un département qui nous ressemble », explique Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. Elle fait référence à un territoire à l’influence rurale, marqué par la présence d’une vache… non pas la Montbéliarde, mais la Limousine. Le département de la Corrèze a déposé une candidature spontanée, une démarche qui a touché la ville de Montbéliard. « Cela montre notre renommée. Le marché de Noël est connu bien au-delà de la région. »

Lors de la conférence de presse de ce mardi 4 mars, le vice-président du département chargé de l’attractivité du territoire raconte avoir été charmé par ce marché artisanal local. Une initiative qui lui a plu, alors que la Corrèze détient un label visant à valoriser les produits locaux. « On voulait faire partie de cette aventure humaine qui met en avant les circuits courts et l’artisanat », détaille Franck Peyret. « La Corrèze a besoin de montrer ses talents », ajoute-t-il. Elle est déjà présente au Salon de l’Agriculture, au Salon Made in France et au Salon de Nuremberg, précise l’élu.

En exposition, ce mardi, pour faire découvrir les traditions : des bracelets en perles de verre, des bracelets issus de la tradition de la corderie, des produits de savonnerie et en cuir. Sans oublier de nombreuses spécialités culinaires : confiture de châtaigne, noix, vin de paille — produit dans le Jura mais aussi en Corrèze —, jus de pomme, divers sablés et fromages de vache. On pourra également découvrir le millassou, un plat typique corrézien à base de pommes de terre, ou encore les farcidures, une spécialité à base de pommes de terre râpées, d’aromates et garnie d’une farce. Chaque cuisinier a son ingrédient secret. De quoi se régaler.

La Corrèze permettra-t-elle d’attirer plus de visiteurs qu’en 2024 ? Lors de l’édition précédente, les Lumières de Noël ont accueilli 550 000 visiteurs. Le chiffre à battre reste celui de l’édition 2016, avec 560 000 visiteurs. Au total, au moins 160 artisans seront présents, dont une dizaine venus de Corrèze.