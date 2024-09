Messagier, peintre montbéliardais, mis à l’honneur à Saint-Louis (68)

En 1962, il participe à la 31e Biennale de Venise et y représente la France aux côtés de Manessier, Poliakoff, Marfaing et Guitet. En 1962 également, il inaugure, à Lougres, près de Montbéliard, le nouveau Moulin construit selon les plans de l’architecte Jean-Louis Véret et réunit à cette occasion tous ses amis, artistes, critiques, collectionneurs et marchands. Suivent plusieurs expositions dans des hauts lieux de l’art contemporain à travers le monde. Jean Messagier se veut de plus en plus un « acteur social » engagé, concepteur de fêtes et de cortèges de chars. Lors de son exposition à la Fondation Maeght, il organise, à La Colle-sur-Loup, près de Saint-Paul, un match de football entre artistes et marchands. Il intervient dans les débats publics. En 1973, sa toile Les rivières meurent l’engage personnellement dans un combat, en Franche-Comté, contre la pollution des rivières, pour la sauvegarde de la biodiversité.

En 1981, une rétrospective lui est consacrée au Grand Palais, à Paris. Il y crée une immense installation, y introduit une Grande Roue où les visiteurs peuvent en tournoyant éprouver ce vertige que produit en lui l’acte de peindre.

La fondation Fernet Branca à Saint-Louis, ancienne distillerie transformée en musée d’art contemporain, consacre donc une exposition provisoire à Jean Messagier. Elle regroupe plus de cent-dix de ses œuvres et retrace son parcours en remontant le temps à partir de ses dernières œuvres vers les travaux de ses débuts.

INFOS PRATIQUES

Exposition du 14 septembre 2024 au 2 février 2025, Fondation Fernet Branca

2, rue du Ballon 68300 Saint-Louis

Ouvert du mercredi au dimanche de 1 3h à 18 h

03 89 69 10 77

https://fondationfernet-branca.org/