Lumières de Noël : au moins 10 000 litres de vin chaud écoulés

Le taux d’occupation était de 68% en moyenne sur le mois à Montbéliard, avec des pics à 96% tous les samedis du mois. « Avec une belle augmentation la semaine, avec des mardi et mercredi à 96 et 91% de taux d’occupation, ce que l’on n’avait pas avant », commente la directrice de l’office de tourisme qui a pu dégager un chiffre d’affaires de 50 000 euros sur ses ventes cette année. « Nos ventes dans notre chalet, par rapport à 2022, ont augmenté de 70% cette année », s’étonne-t-elle.

Une dynamique ressentie aussi par Alain Boutonnet, président du collectif Manifest, qui s’occupe notamment des ventes de vin chaud, soupe, ou encore galettes cette année avec pas moins de 124 bénévoles rien que pour l’espace vin chaud. « Je suis super ravi », commente-t-il, amusé de la formule. Jusqu’à 1 000 litres de vin chaud par jour ont été vendus au plus fort de l’édition. Sur l’ensemble de l’édition, il estime entre 10 à 12 000 litres de vin chaud écoulés. C’est aussi bien que les autres années. Quant à la soupe, 140 litres sont écoulés chaque jour. « On a eu une inflation à 100% sur la soupe (passée de 1 à 2 euros cette année) mais cela n’a pas eu d’effet sur les ventes. »

Pour le reste, tout est encore question de ressenti. Il faudra attendre le début d’année pour avoir les résultats de l’enquête Flux Vision réalisée chaque année par l’opérateur Orange qui prend en compte le bornage des téléphones mobiles, excluant ceux qui ont borné avant et après le marché de Noël, pour ne prendre en compte que les visiteurs ponctuels des Lumières de Noël (on en compte 570 000 en 2016, 500 000 en 2019, 425 000 en 2021 et 500 000 en 2022).