L’office du tourisme du Pays de Montbéliard dévoile son ouvrage de photographies

Les neufs photographes locaux ont d’abord fait des recherches dans leurs archives pour pouvoir utiliser leurs photos déjà existantes. « En fonction des manques sur les communes, on a été en refaire », explique Régis Ravegnani, un des photographes. Pour la sélection des photos, un élément a été pris en compte : minimiser tout ce qui en rapport avec la pollution comme les fils électriques ou les poteaux.

En tout, 1 400 photographies ont été rassemblées, beaucoup plus que ce qui était imaginé. « À l’origine, on avait pensé à un livre de cent photos. Finalement, on se retrouve avec cent-trente photos », explique Vanessa Le Lay.

Régis Ravegnani compte de mémoire. Vingt-cinq de ses photographies se trouvent dans l’ouvrage. « C’est un honneur pour moi de participer à ce projet », s’enthousiasme-t-il. Ce qui a marqué ce photographe dans ce projet : la mise en avant des petites communes du territoire. En feuilletant les pages du livre, Régis Ravegnani s’arrête à la page de Neuchâtel-Urtière. « Vous y êtes déjà allé ? C’est un tout petit village », précise-t-il.

Alors même que leur livre vient de voir le jour, le groupe de photographes prévoit déjà une nouvelle aventure. « Ça pourrait être intéressant d’en faire un sur l’artisanat, l’industrie ou des portraits de personnes qui font le territoire », propose l’un d’entre eux.

Cet ouvrage de photographies est disponible au prix de 19 euros à l’Office du tourisme de Montbéliard.