L’office du tourisme du Pays de Montbéliard dévoile son ouvrage de photographies

Image de l'ouvrage « Regards sur le Pays de Montbéliard »
L'ouvrage est disponible à l'office du tourisme de Montbéliard pour 19 euros. | ©Le Trois – Jade Belleville

130 clichés représentant les 73 communes du Pays de Montbéliard : c’est ce que promet l’ouvrage de photographies de l’office du tourisme du Pays de Montbéliard. Dévoilé ce jeudi, ce livre regroupe neuf photographes locaux.

« Ça a été un challenge », lance Dominique Delfino, photographe. Lui, huit autres photographes ainsi que Vanessa Le Lay, directrice de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) Tourisme, se sont réunis ce jeudi 13 novembre pour une raison bien particulière. Ensemble, ils présentent leur ouvrage de photographies « Regards sur le Pays de Montbéliard ». À travers cent-trente clichés, les soixante-treize communes de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) sont exposées. « Ce livre représente l’ensemble de notre territoire », souligne Vanessa Le Lay. Un projet initié par l’office du tourisme du Pays de Montbéliard. 

Les photographes se souviennent avec nostalgie des différentes réunions qu’ils ont organisées. Au total, ils ont eu six mois pour imaginer et concevoir le livre. Le projet a débuté en mai pour enchaîner avec la mise en page durant l’été. En mi-octobre, la version finale a été envoyée chez l’imprimeur. Un défi d’autant plus important que toutes les communes de PMA devaient être photographiées. « L’idée de départ, c’était vraiment d’avoir une photo minimum par commune », ajoute la directrice. 

Image de l'ouvrage « Regards sur le Pays de Montbéliard »
Neuf photographes ont participé à la conception de l'ouvrage. | ©Le Trois – Jade Belleville

Mettre les petites communes à l’honneur

Les neufs photographes locaux ont d’abord fait des recherches dans leurs archives pour pouvoir utiliser leurs photos déjà existantes. « En fonction des manques sur les communes, on a été en refaire », explique Régis Ravegnani, un des photographes. Pour la sélection des photos, un élément a été pris en compte : minimiser tout ce qui en rapport avec la pollution comme les fils électriques ou les poteaux.

En tout, 1 400 photographies ont été rassemblées, beaucoup plus que ce qui était imaginé. « À l’origine, on avait pensé à un livre de cent photos. Finalement, on se retrouve avec cent-trente photos », explique Vanessa Le Lay.   

Régis Ravegnani compte de mémoire. Vingt-cinq de ses photographies se trouvent dans l’ouvrage. « C’est un honneur pour moi de participer à ce projet », s’enthousiasme-t-il. Ce qui a marqué ce photographe dans ce projet : la mise en avant des petites communes du territoire. En feuilletant les pages du livre, Régis Ravegnani s’arrête à la page de Neuchâtel-Urtière. « Vous y êtes déjà allé ? C’est un tout petit village », précise-t-il.  

Alors même que leur livre vient de voir le jour, le groupe de photographes prévoit déjà une nouvelle aventure. « Ça pourrait être intéressant d’en faire un sur l’artisanat, l’industrie ou des portraits de personnes qui font le territoire », propose l’un d’entre eux. 

Cet ouvrage de photographies est disponible au prix de 19 euros à l’Office du tourisme de Montbéliard.  

letrois articles

