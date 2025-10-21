Un guide pour les (futurs) nouveaux arrivants dans le Territoire de Belfort

Découvrir, Vivre, Se loger, Partager, Sortir, Consommer, Grandir, Etudier, Travailler : ce sont les grands chapitres du guide S’installer | Territoire de Belfort publié par les éditions Héliopoles. Un sommaire commun aux 45 guides publiés dans cette collection et qui permet à la fois de structurer la rédaction de chaque guide et de donner une unité à la collection. Une collection qui existe depuis quinze ans au sein de cette maison d’édition parisienne.

Le guide vise à la fois ceux qui s’apprêtent à venir s’installer dans le Territoire de Belfort ou ceux qui viennent de s’y installer. « Nous avons rassemblé en 136 pages la diversité de ce département », explique Zoé Leroy, directrice des éditions Héliopoles. « Certains choix n’ont pas été évidents à faire, et nous avons faits des arbitrages avec l’auteur en lien avec le conseil départemental et l’office de tourisme. Le but est que le lecteur n’ait pas de mauvaises surprises après avoir lu notre guide », indique la directrice en insistant sur la fiabilité des infos de son guide, sachant que, en raison des évolutions naturelles, sa durée de vie est estimée à deux ou trois ans.

Pour Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée au tourisme, et Valérie Serpolet, directrice de l’office de tourisme de Belfort et du Territoire, ce nouveau guide est un véritable outil de travail pour faciliter l’installation dans département : « On y trouve 95 % des réponses », affirme Marylise Morallet.