Un guide pour les (futurs) nouveaux arrivants dans le Territoire de Belfort

Valérie Serpolet, directrice de l’office de tourisme, Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée au tourisme et Zoé Leroy , directrice des éditions Héliopoles (de gauche à droite) présentent le nouveau guide pratique sur le Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.
Valérie Serpolet, directrice de l’office de tourisme, Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée au tourisme et Zoé Leroy , directrice des éditions Héliopoles (de gauche à droite) présentent le nouveau guide pratique sur le Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Un guide sur le Territoire de Belfort vient d’être publié par les éditions Héliopoles, en partenariat avec le conseil départemental et l’office de tourisme. Il se veut l’outil indispensable pour ceux qui se préparent à venir dans le département ou qui viennent de s’y installer.

Découvrir, Vivre, Se loger, Partager, Sortir, Consommer, Grandir, Etudier, Travailler : ce sont les grands chapitres du guide S’installer | Territoire de Belfort publié par les éditions Héliopoles. Un sommaire commun aux 45 guides publiés dans cette collection et qui permet à la fois de structurer la rédaction de chaque guide et de donner une unité à la collection. Une collection qui existe depuis quinze ans au sein de cette maison d’édition parisienne.

Le guide vise à la fois ceux qui s’apprêtent à venir s’installer dans le Territoire de Belfort ou ceux qui viennent de s’y installer. « Nous avons rassemblé en 136 pages la diversité de ce département », explique Zoé Leroy, directrice des éditions Héliopoles. « Certains choix n’ont pas été évidents à faire, et nous avons faits des arbitrages avec l’auteur en lien avec le conseil départemental et l’office de tourisme. Le but est que le lecteur n’ait pas de mauvaises surprises après avoir lu notre guide », indique la directrice en insistant sur la fiabilité des infos de son guide, sachant que, en raison des évolutions naturelles, sa durée de vie est estimée à deux ou trois ans.

Pour Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée au tourisme, et Valérie Serpolet, directrice de l’office de tourisme de Belfort et du Territoire, ce nouveau guide est un véritable outil de travail pour faciliter l’installation dans département : « On y trouve 95 % des réponses », affirme Marylise Morallet.

3000 exemplaires, dont 1000 en librairies

Le destinataire – type de ce guide est celui ou celle s’apprête à venir d’une autre région pour occuper un nouvel emploi dans le Territoire de Belfort et qui à besoin d’infos pratiques pour scolariser ses enfants, ou trouver une filière universitaire, savoir où faire ses courses, quelles sont les grandes manifestations culturelles, s’il peut faire du VTT, quels sont les codes et la culture locale, etc. C’est aussi celui ou celle qui vient de décrocher un emploi dans le département et qui veut convaincre son conjoint, ou la famille qui vient d’arriver et veut mieux se repérer dans son nouvel environnement.

Le guide a été tiré à 3000 exemplaires. 1000 exemplaires sont distribués en librairies (il est disponible à la Fnac Belfort) ou sur les plateformes de vente en ligne, ou encore disponible à la commande chez les libraires. 2000 exemplaires ont été achetés par le Département et l’office de tourisme pour être distribués aux entreprises, à l’hôpital nord Franche-Comté ou aux services de l’armée implantés dans le département. Bref, aux employeurs qui accueillent des salariés venus d’autres départements et d’autres régions. « C’est un peu le cadeau à disposition des DRH lorsqu’ils ont fait un entretien d’embauche et ont commencé à discuter du salaire et des conditions de travail », illustre Zoé Leroy.

  • Consulter: « S’installer | Territoire de Belfort », textes Philippe Piot, photos Simon Daval – Editions Héliopoles, 21 €

