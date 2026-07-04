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Les Eurockéennes, un « festival à maturité », selon le préfet

Le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier (à gauche), en pleine discussion avec Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet, dans le PC sécurité à l'entrée des Eurockéennes.
Le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier (à gauche), en pleine discussion avec Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet, dans le PC sécurité à l'entrée des Eurockéennes. | © Le Trois P.-Y.R.

La première soirée des Eurockéennes n’a été marquée par aucun incident grave. Pour le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, l’expérience acquise au fil des ans par le festival favorise un climat serein.

« Tout est très anticipé par les organisateurs; c’est un festival qui est arrivé à maturité, se réjouit le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier. Ce qui est entrepris aussi bien en matière de prévention que de sécurité produit ses effets. Les gens se sentent et sont en sécurité. » Qu’il s’agisse de l’ordre public, des conditions sanitaires, des stupéfiants, de la santé, « tout est normatif », explique le préfet : en dehors d’une évacuation sanitaire, ce vendredi 3 juillet, les Eurockéennes n’ont à ce stade pas connu d’incident grave. 30 000 festivaliers sont attendus chaque jour.

Même si la sérénité prime, un dispositif de crise est prêt à être activé si nécessaire : en témoigne le PC de crise installé près de l’entrée des Eurockéennes, où le préfet effectue un bilan quotidien. Le festival, a mis en place des conventions de prévention et de sécurité avec une association de sécurité civile qui dépêche 40 secouristes sur place, et avec l’hôpital, qui a détaché des médecins et des infirmiers et infirmières urgentistes pour les urgences sur site.

205 gendarmes chaque jour

250 agents de sécurité privés interviennent également sur le site, mobilisés par les Eurockéennes. Leur intervention nécessite pas moins de dix arrêtés préfectoraux pour permettre et encadrer la prévention, la gestion des accès au site et à l’intérieur, les palpations de sécurité.

Une convention avec les pompiers du Territoire de Belfort permet également la présence d’une quinzaine de pompiers sur le site du festival. Ceci hors capacité d’intervention des pompiers terrifortains en cas de coup dur, qui ont d’ailleurs sur site un centre de commandement extérieur.

Pas moins de 205 gendarmes par jours sont mobilisés autour des Eurockéennes. Ceux du Territoire de Belfort, mais aussi des réservistes et des militaires de toute la région, le dispositif étant supervisé sur place par le général de gendarmerie commandant la région. De quoi sécuriser le camping, les accès routiers, mettre en place les contrôles routiers, etc.

Le processus d’organisation de la sécurité aux Eurockéennes a démarré dès octobre, avec le retour d’expérience de l’édition 2025. Les organisateurs du festival ont déposé en mars à la préfecture leur dossier de sécurité d’ERP (établissement recevant du public ). « C’est un espace public – privé, » résume le préfet d’une formule pour expliquer les démarches que l’organisation d’un tel festival implique. Des prévisionnistes du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) sont intervenus pour avis en juin, et la commission départementale consultative de sécurité a vérifié avant le festival la bonne mise en œuvre du dossier de sécurité, depuis l’organisation des accès jusqu’au bon montage des scènes.

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