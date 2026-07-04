Les Eurockéennes, un « festival à maturité », selon le préfet

250 agents de sécurité privés interviennent également sur le site, mobilisés par les Eurockéennes. Leur intervention nécessite pas moins de dix arrêtés préfectoraux pour permettre et encadrer la prévention, la gestion des accès au site et à l’intérieur, les palpations de sécurité.

Une convention avec les pompiers du Territoire de Belfort permet également la présence d’une quinzaine de pompiers sur le site du festival. Ceci hors capacité d’intervention des pompiers terrifortains en cas de coup dur, qui ont d’ailleurs sur site un centre de commandement extérieur.

Pas moins de 205 gendarmes par jours sont mobilisés autour des Eurockéennes. Ceux du Territoire de Belfort, mais aussi des réservistes et des militaires de toute la région, le dispositif étant supervisé sur place par le général de gendarmerie commandant la région. De quoi sécuriser le camping, les accès routiers, mettre en place les contrôles routiers, etc.

Le processus d’organisation de la sécurité aux Eurockéennes a démarré dès octobre, avec le retour d’expérience de l’édition 2025. Les organisateurs du festival ont déposé en mars à la préfecture leur dossier de sécurité d’ERP (établissement recevant du public ). « C’est un espace public – privé, » résume le préfet d’une formule pour expliquer les démarches que l’organisation d’un tel festival implique. Des prévisionnistes du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) sont intervenus pour avis en juin, et la commission départementale consultative de sécurité a vérifié avant le festival la bonne mise en œuvre du dossier de sécurité, depuis l’organisation des accès jusqu’au bon montage des scènes.