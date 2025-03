Les 7 raisons de se rendre à la Necronomi’Con 2025

L’histoire de la Necronomi’Con commence en 2017, non pas comme un véritable projet d’événement, mais comme une simple étude de faisabilité menée par des étudiants de la licence professionnelle MOSEL (Marketing et Communication des Organisations, du Spectacle, de l’Événementiel et des Loisirs) de l’IUT de Nancy. À l’époque, la Franche-Comté ne comptait aucun grand salon dédié à la culture geek, contrairement aux grandes villes françaises.

Face à ce constat, un groupe d’étudiants décide de pousser plus loin leur travail universitaire. Avec le soutien de leur responsable de formation, ils fondent une association en mars 2017 et lancent la toute première édition de la Necronomi’Con à Belfort. Depuis, l’événement n’a cessé de grandir, accueillant chaque année de plus en plus de visiteurs et d’exposants.

Son objectif reste le même : offrir un espace d’échanges et de découverte autour de la pop culture, des jeux vidéo, du cosplay et de la culture japonaise. La convention est entièrement autofinancée grâce aux recettes de la billetterie, du bar et aux contributions des exposants, garantissant ainsi son indépendance et sa pérennité. Aujourd’hui, l’association s’appuie sur une équipe de bénévoles passionnés et intègre même des étudiantes du BUT GACO MACAST, qui participent activement à l’organisation et à la communication de l’événement.