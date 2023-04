La voie du sabre discipline la Nécronomi’Con

Le choc du sabre de bois sur l’armure de coton épais et de plastique résonne dans un bruit sourd. Lors de cette première journée de convention, le club Yushinkan, établi à Belfort, exécute des démonstrations de Kendo. La puissance des coups oblige à une discipline sans faille pour éviter qu’une frappe mal exécutée ne blesse l’adversaire, malgré les équipements de protection à la tête, au torse, aux poignets et aux hanches que portent les sportifs. Le président du club, Paul Hussinger, s’installe sur un fauteuil en marge des animations du club, vêtu de son costume traditionnel bleu, le Kendogi. Pour lui, le kendo est « une forme de dépassement de soi et de recherche constante du perfectionnement ». Et c’est cette philosophie qui illustre l’esprit du club de Belfort, explique-t-il. Une philosophie qui s’articule d’une préparation physique, mais aussi mentale.

« Pour les plus timides, c’est un moyen de travailler leur confiance en eux », détaille Paul. Il évoque notamment le Kiai, un cri guttural qui précède une frappe dans la plupart des arts martiaux asiatiques. « Il sert à se préparer mentalement, à faire peur à l’adversaire et affirmer sa détermination pour trancher l’adversaire.» Un exercice loin d’être simple. Surmonter l’appréhension n’est pas une chose aisée pour les novices et Paul n’a pas fait exception à la règle. « Le Kiai est très compliqué à mettre en place au départ, chez tout le monde, chez moi ça l’a été ». Quand le cocktail est réussi, les meilleurs se qualifient en championnat. À Belfort, le sensei (le maitre, en japonais) du club, s’est qualifié pour les championnats de France dans la catégorie excellence, la plus élevée de la fédération. C’est aussi le cas d’une équipe de cinq kendokas du groupe, qui ont concouru en avril pour les championnats de France pour la deuxième année consécutive.