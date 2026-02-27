La Poudrière : 30 ans de souvenirs d’un esprit rock indélébile

Trois gâteaux pour fêter ses trois décennies. « Ça fait presque trente ans jour pour jour que la Poudrière est née », s’exclame Marianne Hocquard, directrice de la salle de concert depuis juillet 2025 (lire notre article). En février 1996, l’association qui gère la salle, Les Riffs du Lion, a vu le jour. Mais avant d’entamer les festivités ce jeudi 27 février, place au moment émotion. Les souvenirs des trente années passées sont racontés par ceux qui étaient là depuis le début, ou presque. « Ça a été l’occasion de nous plonger dans les archives de l’association », raconte Marianne Hocquard.

Alors que les images d’archives passent devant les invités, certains se reconnaissent et rient de leur jeunesse d’antan. Ils se rappellent leur envie de créer à Belfort une salle de concerts, à l’image de ceux que l’on pouvait trouver à l’époque à Montbéliard ou Mulhouse. « Ici, on avait une salle de répétitions, le Rockhatry, mais pas de salle de concert », se remémore Michèle Demange, aujourd’hui membre du conseil d’administration. Elle fait partie de ceux présents dès le début de l’aventure. Dans les années 1980, elle participe à la création de la salle de répétitions Rockhatry puis, plus tard, à la salle de concert de la Poudrière.

Pour elle, l’aventure commence dans les années 1980. Michèle Demange était alors employée de la bibliothèque municipale. « Mon travail consistait à créer un fond rock et jazz. » À travers son travail, elle rencontre les musiciens des Frigos, une salle de répétition installée dans les anciens abattoirs de la ville ; aujourd’hui, c’est le cinéma Kinépolis qui y a pris place. « Les musiciens répétaient dans des conditions difficiles », se souvient Michèle Demange. Dans les années 1980, le rock a le vent en poupe et des salles de répétitions voient le jour partout en France. Le ministère de la culture proposait des financements, Michèle voit une opportunité de créer Rockhatry.