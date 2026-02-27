La Poudrière : 30 ans de souvenirs d’un esprit rock indélébile

La salle de concert de La Poudrière se situe sur le parking de l'Arsenal à Belfort, juste en dessous du Lion.
La statue du Lion de Belfort surplombe la salle de concert de La Poudrière. | ©Le Trois – Jade Belleville

La Poudrière fête ses 30 ans. Entre nostalgie et souvenirs, cet anniversaire a été l'occasion, pour les membres de la salle de concert de Belfort, de se replonger dans leurs archives. Membre du conseil d’administration, président, ancien « mister rock »... ont témoigné de leur attachement à la Poudrière.

Trois gâteaux pour fêter ses trois décennies. « Ça fait presque trente ans jour pour jour que la Poudrière est née », s’exclame Marianne Hocquard, directrice de la salle de concert depuis juillet 2025 (lire notre article). En février 1996, l’association qui gère la salle, Les Riffs du Lion, a vu le jour. Mais avant d’entamer les festivités ce jeudi 27 février, place au moment émotion. Les souvenirs des trente années passées sont racontés par ceux qui étaient là depuis le début, ou presque. « Ça a été l’occasion de nous plonger dans les archives de l’association », raconte Marianne Hocquard. 

Alors que les images d’archives passent devant les invités, certains se reconnaissent et rient de leur jeunesse d’antan. Ils se rappellent leur envie de créer à Belfort une salle de concerts, à l’image de ceux que l’on pouvait trouver à l’époque à Montbéliard ou Mulhouse. « Ici, on avait une salle de répétitions, le Rockhatry, mais pas de salle de concert », se remémore Michèle Demange, aujourd’hui membre du conseil d’administration. Elle fait partie de ceux présents dès le début de l’aventure. Dans les années 1980, elle participe à la création de la salle de répétitions Rockhatry puis, plus tard, à la salle de concert de la Poudrière.  

Pour elle, l’aventure commence dans les années 1980. Michèle Demange était alors employée de la bibliothèque municipale. « Mon travail consistait à créer un fond rock et jazz. » À travers son travail, elle rencontre les musiciens des Frigos, une salle de répétition installée dans les anciens abattoirs de la ville ; aujourd’hui, c’est le cinéma Kinépolis qui y a pris place. « Les musiciens répétaient dans des conditions difficiles », se souvient Michèle Demange. Dans les années 1980, le rock a le vent en poupe et des salles de répétitions voient le jour partout en France. Le ministère de la culture proposait des financements, Michèle voit une opportunité de créer Rockhatry. 

Des parents aux enfants de la Poudrière

« Les réseaux sociaux n’existaient pas, les iPhones non plus et les phares des voitures étaient jaunes. On avait même le droit de fumer dans le train et les restos », écrit Jean-Michel Caritey dans un discours lu ce jeudi soir. « Mister Rock », comme les membres de l’association l’aiment à l’appeler, n’était pas présent pour l’anniversaire. Mais il a tenu à glisser quelques mots. Le musicien revient lui-aussi sur les répétitions aux Frigos : « Les locaux insalubres, vétustes, mais remplis de riffs de guitares monstrueuses et de caisses claires métalliques. » Comme Michèle Demange, il se lance dans le projet d’une nouvelle salle de répétition. Il deviendra plus tard animateur du lieu. « Le rock m’a forgé un caractère de rebelle adapté, une liberté de penser, une fureur de vivre et une volonté d’action », observe-t-il avec le recul. 

Même s’ils n’ont pas été présents depuis la genèse du projet, certains membres de l’association ont marqué son histoire. Sur la scène de la Poudrière, le président Stéphane Mazerand prend le micro. « Je me sens un petit peu comme un enfant de cette structure. Je suis un pur produit tout simplement », commence-t-il. Il arrive dans la structure en tant que musicien à Rockhatry. Au fil des répétitions, il s’investit de plus en plus en devenant administrateur puis trésorier. « Ce lieu est une passerelle entre le monde de la musique, le petit bruit qu’on fait dans son garage et l’envie de transmettre quelque chose », développe le président. Un lieu avec en plus une portée symbolique. Être une salle de concert n’est pas la vocation première de la Poudrière. Loin de là. Le bâtiment avait une fonction militaire et servait à stocker la poudre. 

Une exposition d’archives en juin à la Tour 46

Sandrine Dupuy a été directrice de la Poudrière de 2007 à 2017. Via une vidéo, elle souhaite aussi un joyeux anniversaire à « La Poupou ». Le ciné-drive-in, les concerts à la piscine, la labellisation Salle de musique actuelle avec Le Moloco… Autant de souvenirs en dix ans. « Tu as vu grandir mes enfants, tu les as même vu naître », se rappelle l’ancienne directrice. 

« Si les souvenirs que vous avez vus dans la vidéo vous ont intrigués, on va tous les exposer », annonce la nouvelle directrice de la Poudrière. Tous les témoignages et archives seront regroupés dans une exposition à la Tour 46 à Belfort, présentée à partir du mois de juin. 

