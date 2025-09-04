Marianne Hocquard, une nouvelle énergie à la Poudrière

Arrivée le 1er juillet, Marianne Hocquard a pris les rênes de la Poudrière avec l’envie d’ouvrir un nouveau chapitre sans bousculer l’identité de la salle. À peine sortie de l’effervescence du festival We Love Green à Paris, où elle travaillait encore il y a quelques mois, la jeune directrice s’installe à Belfort avec un projet clair : conforter la place de la salle dans le paysage musical tout en y insufflant quelques touches inédites.

Diplômée d’un bac scientifique et passée par Sciences Po, Marianne Hocquard a toujours eu un fil conducteur : la culture, et plus particulièrement la musique. Elle a fait ses armes au Centre Pompidou, avant de rejoindre le groupe français Fimalac, où elle a passé dix ans à gérer des Arenas et Zéniths. « J’ai eu envie d’évoluer vers des fonctions de terrain », raconte-t-elle. Une première expérience de direction intérimaire dans un théâtre du 10ᵉ arrondissement de Paris, mêlant comédie musicale et théâtre, confirme son intuition : « Il y avait des spectacles tous les soirs, j’ai adoré. Je me suis dit que c’était vraiment ça que je voulais faire. »