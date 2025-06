« Heureux, chanceux » : le Fimu 2025 se clôture sous le soleil

Dans une ambiance détendue, à quelques heures de la fin de cette 38e édition, Julian Catusse, directeur du Fimu, et Delphine Mentré, adjointe à la culture à la Ville de Belfort, livrent leurs premières impressions. Un mot, avant le clap de fin du Fimu ? « Heureux », « Chanceux ! », s’enthousiasment-ils en chœur, sourires francs. La météo a joué avec les nerfs de l’organisation, mais n’a pas eu raison de l’événement. « Le public est revenu assez vite, et en nombre ! », constate Julian Catusse. « Ça fait plaisir de voir que même s’il fait gris, même si ce n’était pas le temps idéal, l’offre culturelle que propose le Fimu a toujours ce même attrait pour le public. » Un événement gratuit, rappelle-t-il, « n’engage pas ». Et pourtant, les festivaliers ont répondu présent : « Le public revient avec sincérité. C’est une vraie satisfaction d’avoir su créer cela et d’arriver à le maintenir d’années en années. » La fréquentation précise sera connue dans les jours à venir, mais les premières tendances sont encourageantes : « Les premières estimations sont bien », glisse Julian Catusse.

« Les concerts ont tenu leurs promesses », affirme-t-il avec fierté. Au fil des scènes, les retours ont afflué. « J’ai croisé beaucoup de gens qui me disent qu’ils ont le sentiment que la programmation est montée d’un cran. » Cette montée en gamme, le directeur, qui organisait cette année son deuxième Fimu, la lie à l’évolution du jury de sélection. « On a invité des professionnels de toute la France à venir. Nous avons eu par exemple le directeur artistique de Jazz à Vienne, des gens connus dans le métier pour leur expérience. Ils étaient 53 jurys. Quand c’est les meilleurs qui choisissent, forcément… » Résultat, selon le directeur : des scènes pleines, des publics fidèles, des artistes ravis. « Ce n’est pas si évident de maintenir plus de 2 500 personnes devant un concert. »