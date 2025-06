La Chica, marraine du Fimu : « J’ai beaucoup de choses à raconter sur le Venezuela ! »

J’ai grandi entre Paris et le Venezuela. Le Venezuela m’a énormément nourrie et marquée. Autant que la France. J’ai vraiment grandi en embrassant les deux cultures. Longtemps, j’ai eu l’impression qu’il fallait choisir entre les deux. Mais au bout de quelques années, on s’aperçoit qu’on n’a pas forcément besoin d’appartenir à un groupe. On peut créer un nouveau paysage, entre ces deux continents, un paysage qu’on s’est auto-créé en tant que personne hybride et métissée. Et c’est là que ça devient intéressant. Là, le discours devient plus ouvert et conscient, selon moi.