Gudule, le parcours professionnel d’un clown de la Chiffogne

Alexis Mosimann est clown professionnel. Avec son nez rouge et son béret, ce sont les expressions de Gudule qui s’expriment. Il intervient avec l’association Cœur de clown, auprès d’enfants malades dans les hôpitaux ou de personnes âgées dans les Ehpad. Il a découvert le théâtre, ado. Il lui manquait alors quelque chose, avoue-t-il aujourd’hui. Il a notamment suivi l’option théâtre, au lycée Cuvier de Montbéliard. Mais le clown n’est jamais très loin.

Dans son spectacle, il brise le mur du théâtre pour profiter de l’oreille attentive du public, une pratique si chère aux clowns. « Je suis en frontal avec le public », prévient l’artiste. Et le Fernand, c’est un clown, finalement. Un clown « humain », qui a morflé. Un « personnage » comme on dirait. Il parle des travers de la société, « comme le fait le clown derrière son nez rouge. Il a « une inspiration clownesque et bouffonesque », valide Alexis Mosimann. « Je profite d’être caché derrière le personnage de Fernand pour dénoncer ces travers », observe-t-il. Le script, il l’a écrit en une dizaine de jours au printemps. Il savait ce qu’il voulait dire. Un premier travail dans la ferme d’une amie au début de l’été puis une résidence au Théâtre du Pilier, à Giromagny, en septembre, ont permis la mise en scène.

« Le théâtre m’amène beaucoup plus à jouer un rôle alors que mon clown est beaucoup plus proche de moi », détaille Alexis Mosimann. Le clown fait partie de lui. « Fernand, j’ai dû le « rencontrer » », explique-t-il. Si Fernand a été « apprivoisé », il a quand même été nourri par Gudule, qui a une dizaine d’années. « Dans sa tête, il a beaucoup moins », sourit-il. « Mais je l’aime bien. On cohabite bien ensemble », se marre Alexis Mosimann. Gudule ou Fernand, qu’ils soient ou non avec un nez rouge, sont des personnages importants. Ils disent des choses qu’on ne pourrait pas dire dans “la vraie vie”. Surtout à 27 ans. « Je me sers de lui », dévoile le metteur en scène. De lui ? D’eux ? Des deux, évidemment, à l’image de cette identité artistique qu’il construit depuis sa tendre enfance.

Cette place du clown dans le spectacle qu’il vient de monter est « inconsciente », acquiesce Alexis Mosimann, qui libère un autre lui depuis plus de 20 ans, lorsqu’il se pare de son fameux nez rouge. Sous les traits de Gudule, se dissimule-t-il pour autant ? « Non, répond-il, catégorique. On fait apparaître d’autres choses. On se permet beaucoup de choses. On se met à nu, en se cachant derrière un nez. » Une belle définition de son art.