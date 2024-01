Giromagny : les dessous de l’écriture de la dictée des nations

Un cahier des charges doit être respecté, le texte ne doit pas faire plus de 400 mots et doit être divisé en trois paragraphes car les participants ont différents niveaux. Les juniors, les seniors amateurs et les seniors confirmés représentent ces trois catégories.

Les ordres typographiques, orthographiques et les jeux de mots animent les dictées. Il faut réfléchir et penser à beaucoup de choses pendant la participation à des dictées mais ce sont « les pièges de sens [qui] font le plus de mal », avoue Philippe Dessouliers.

Pour éviter les pièges, Philippe Dessouliers conseille de lire de façon régulière, de consulter le dictionnaire dès qu’un doute apparaît sur l’écriture d’un mot. Et de pratiquer les dictées. « C’est en se trompant qu’on apprend », explique t-il. En réalisant régulièrement des dictées, Philippe Dessouliers affirme qu’il sera facile de connaître les différentes règles grammaticales. « Il n’y en a pas tant que cela », selon lui…