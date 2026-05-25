Fimu : Delphine Mentré a vu grandir le festival durant douze ans

Après avoir passé douze ans en tant qu’adjointe à la culture de Belfort, Delphine Mentré quitte la cité du Lion pour de nouvelles aventures. Elle laisse derrière elle, le festival international de musique qu’elle a vu grandir au fil de ses mandats. Élue en 2014, elle prend le train en marche du festival dont l’organisation a déjà commencé (lire notre article).
« La première réédition pour moi, j’ai été plutôt observatrice. Je me suis dit qu’il fallait dépoussiérer tout ça », se souvient l’ancienne adjointe. Elle se donne l’objectif de faire davantage connaître le festival, créé en 1986, au-delà des frontières du territoire tout en renforçant l’attractivité de la ville. « C’est quand même une pépite qu’on a ici, à Belfort. »
En binôme avec Matthieu Spiegel
Même si les premières années, la direction du Fimu change de main souvent, elle retrouve sa stabilité à l’arrivée de Matthieu Spiegel en décembre 2016 (lire notre article). « J’ai envie de dire, avec Mathieu Spiegel, nous avons pu s’installer dans un temps long, ce qui a permis justement de mettre en place des nouveautés », souligne Delphine Mentré. Le festival accueille chaque année un parrain ou une marraine.
Ce qui a un double objectif : donner de la notoriété au festival, mais surtout renforcer les échanges entre les artistes professionnels et amateurs. Notamment dans les moments off du Fimu. « Je me souviens, au conservatoire, un des professeurs disait être amateur, c’est être amoureux de la musique. Je pense que c’est vraiment l’ADN du festival.
Le Fimu comme chasseur de talents
Autre nouveauté instaurée par le binôme : un jury de programmation. Les candidatures arrivent de plus en plus nombreuses chaque année. Un jury a été composé, pour chaque style musical, pour sélectionner les artistes qui vont se produire. Permettant à certains d’entre eux de monter sur scène pour la première fois. « C’est assez fascinant de voir, quelques années plus tard, des artistes découverts au Fimu qui font aujourd’hui des tournées. » Delphine Mentré se souvient notamment de Romane Santarelli. Montée sur la scène du Fimu en 2021, elle est maintenant considérée comme une artiste montante de l’électronique.
« Il y a un côté défricheur culturel. » Delphine Mentré le souligne, il n’y a justement pas de tête d’affiche au Fimu. « C’est vraiment un mot d’ordre qu’on a avec nos équipes, en se disant que chacun a sa valeur. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on laisse jouer deux à trois fois les artistes. » L’ancienne adjointe à la culture l’a observé avec les années, le bouche à oreille fonctionne bien dans le festival. « C’est au public d’être découvreur de talent et de dire entre eux « C’était exceptionnel, il faut aller le voir. » »
Depuis trois ans, Julian Catusse a repris les rênes de la direction. Il va former un binôme avec Marc Rovigo, nouvel adjoint à la culture depuis les dernières élections municipales.« Je lui laisse maintenant la main. »
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