Fimu : Delphine Mentré a vu grandir le festival durant douze ans

Autre nouveauté instaurée par le binôme : un jury de programmation. Les candidatures arrivent de plus en plus nombreuses chaque année. Un jury a été composé, pour chaque style musical, pour sélectionner les artistes qui vont se produire. Permettant à certains d’entre eux de monter sur scène pour la première fois. « C’est assez fascinant de voir, quelques années plus tard, des artistes découverts au Fimu qui font aujourd’hui des tournées. » Delphine Mentré se souvient notamment de Romane Santarelli. Montée sur la scène du Fimu en 2021, elle est maintenant considérée comme une artiste montante de l’électronique.

« Il y a un côté défricheur culturel. » Delphine Mentré le souligne, il n’y a justement pas de tête d’affiche au Fimu. « C’est vraiment un mot d’ordre qu’on a avec nos équipes, en se disant que chacun a sa valeur. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on laisse jouer deux à trois fois les artistes. » L’ancienne adjointe à la culture l’a observé avec les années, le bouche à oreille fonctionne bien dans le festival. « C’est au public d’être découvreur de talent et de dire entre eux « C’était exceptionnel, il faut aller le voir. » »

Depuis trois ans, Julian Catusse a repris les rênes de la direction. Il va former un binôme avec Marc Rovigo, nouvel adjoint à la culture depuis les dernières élections municipales.« Je lui laisse maintenant la main. »