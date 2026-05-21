Le Fimu renforce son accessibilité aux personnes en situation de handicap

« Nous sommes en montée en puissance », assure Loïc Drossard, chargé des projets de médiation du festival international de musique (Fimu). Du 21 au 24 mai, Belfort accueille la 39e édition du festival (lire notre article). Depuis quelques années déjà, le fimu possède le dispositif « Fimu pour tous » qui englobe toutes les actions d’accueil du public en situation de handicap. Mais cette année, le festival a augmenté son accessibilité aux festivaliers.
Des gilets vibrants pour ressentir le rythme
Des nouveautés seront mises en place cette année. « En plus, cette année, nous aurons du prêt gratuit, pour des gilets vibrants », indique Loïc Drossard. Ces gilets permettent aux personnes malentendantes ou sourdes de profiter de l’expérience du festival. Grâce à un système d’émetteur au niveau des scènes et de récepteurs au niveau des gilets, les personnes pourront ressentir le rythme des chansons.
« Elles peuvent ressentir les basses et les vibrations de la scène, les ondes, directement sur un gilet que l’on place sur le thorax ou dans le dos », complète Loïc Drossard. Cette année, deux scènes seront accessibles grâce aux gilets. Au total, seize de ces gilets, prêtés par la Rodia et les 2 Scènes, pourront être loués lors du Fimu. Pour bénéficier du dispositif, les festivaliers peuvent réserver en amont par mail (mediation.fimu@mairie-belfort.fr) ou directement au Point info pendant l’événement.
Pour compléter le dispositif, une médiatrice en langue des signes française sera présente au Point info de 14 h à 20 h. « C’est justement pour permettre la communication et la compréhension de ces prêts. Nous pouvons avoir une personne sourde qui nous demande comment fonctionne le gilet, si on ne parle pas la LSF (langue des signes française, NDLR), c’est très difficile. »
Sensibiliser les festivaliers
Autre nouveauté, des ateliers de sensibilisation seront organisés au Point info. Accessible aux personnes en situation de handicap comme aux valides, ces ateliers permettront aux festivaliers de tester les fauteuils roulants. « Ça va être un petit parcours à faire sur la place de la République, pour se rendre compte de ce que c’est que d’être en fauteuil roulant dans un festival. De se mouvoir quand il y a des personnes autour », développe Loïc Drossard.
Même principe pour les gilets vibrants. Les festivaliers seront équipés de casques anti-bruit pour être isolés phonétiquement. Ils prennent conscience de ce que sont les problèmes d’audition. Mais aussi, découvrir les sensations des gilets.
Un espace d'accueil multiplié par deux
Au-delà des nouveautés, le Fimu renforce ses offres déjà existantes. L’espace d’accueil « Fimu pour tous » est couplé avec le Point info situé place de la République. « Le point info, c’était 25 m². Cette année, on passe à 50 m² et on le rend également plus accessible », souligne Loïc Drossard. Des fauteuils et des tables basses seront mis en place pour assurer un accueil plus confortable.
Le nombre de fauteuils roulants loués gratuitement double lui aussi, passant de six à douze. Et cela grâce à un partenariat avec l’Association France Handicap 90. « On a quelqu’un qui nous a appelé, il s’est juste cassé la jambe à une semaine du Fimu. Ce n’est pas une personne en situation de handicap, mais c’est quelqu’un qui va avoir besoin de ce fauteuil roulant. » De même pour les personnes âgées qui souhaitent profiter des concerts au maximum. Les festivaliers peuvent louer les fauteuils en amont par mail ou directement au Point info.
Tout comme les années précédentes, les scènes permettent aux personnes en situation de handicap de vivre l’événement avec confort. « Il y a des plateformes. On a la possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’avoir une vue sur chaque scène. »