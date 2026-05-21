Le Fimu renforce son accessibilité aux personnes en situation de handicap

Des nouveautés seront mises en place cette année. « En plus, cette année, nous aurons du prêt gratuit, pour des gilets vibrants », indique Loïc Drossard. Ces gilets permettent aux personnes malentendantes ou sourdes de profiter de l’expérience du festival. Grâce à un système d’émetteur au niveau des scènes et de récepteurs au niveau des gilets, les personnes pourront ressentir le rythme des chansons.

« Elles peuvent ressentir les basses et les vibrations de la scène, les ondes, directement sur un gilet que l’on place sur le thorax ou dans le dos », complète Loïc Drossard. Cette année, deux scènes seront accessibles grâce aux gilets. Au total, seize de ces gilets, prêtés par la Rodia et les 2 Scènes, pourront être loués lors du Fimu. Pour bénéficier du dispositif, les festivaliers peuvent réserver en amont par mail (mediation.fimu@mairie-belfort.fr) ou directement au Point info pendant l’événement.

Pour compléter le dispositif, une médiatrice en langue des signes française sera présente au Point info de 14 h à 20 h. « C’est justement pour permettre la communication et la compréhension de ces prêts. Nous pouvons avoir une personne sourde qui nous demande comment fonctionne le gilet, si on ne parle pas la LSF (langue des signes française, NDLR), c’est très difficile. »