FC Sochaux : le Grand Belfort engage 1 million d’euros dans le projet de reprise de Romain Peugeot

« J’appelle les autres collectivités territoriales à venir à nos côtés et à s’engager », ajoute Damien Meslot, évoquant Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, les conseils départementaux du Doubs et du Territoire de Belfort. Des contacts ont été noués entre PMA et Romain Peugeot confirme une source interne à la collectivité. Damien Meslot croit “à l’effet d’entraînement”. Le conseil départemental du Territoire de Belfort devrait suivre le mouvement, avec un montant inférieur, selon nos informations.



La subvention pourrait se transformer ensuite en prise de participation. Par contre, Damien Meslot indique, qu’en cas de succès de cette reprise, la collectivité ne doit pas intervenir tous les ans. Et elle ne souhaite pas s’impliquer dans la gestion sportive. « On aura un regard sur la gestion financière », a-t-il ajouté. “Soit on regarde le train passé et on laisse Sochaux s’écrouler, soit on agit”, a glissé Damien Meslot. “Le temps court et personne ne prend ses responsabilités”, a-t-il complété. Pour espérer, il faut que le club saisisse le conseil national olympique et sportif français avant le 28 juillet ; et la demande de recours doit être envoyée avant ce vendredi soir selon le quotidien sportif.

La décision a été prise en quelques heures ce vendredi matin. Après avoir échangé vers 7h avec Romain Peugeot, Damien Meslot a averti Charles Demouge, président Les Républicains de PMA, et son opposition à Belfort, de la démarche.